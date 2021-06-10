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МИД прокомментировал инцидент с российским судном в Японии
МИД прокомментировал инцидент с российским судном в Японии - РИА Новости, 10.06.2021
МИД прокомментировал инцидент с российским судном в Японии
Москва рассчитывает, что Япония проведет непредвзятое расследование инцидента с российским судном "Амур", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:17
2021-06-10T16:17
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
мария захарова
москва
япония
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Япония проведет непредвзятое расследование инцидента с российским судном "Амур", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в генконсульстве РФ в Саппоро РИА Новости сообщили, что против третьего помощника капитана российского судна "Амур ", столкнувшегося 26 мая с японской рыболовецкой шхуной, в результате чего погибли три человека, возбуждено уголовное дело."Ему вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. Насколько нам известно, компетентные органы Японии намерены дать соответствующую оценку и действиям капитана японской шхуны. Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии также будут расследованы, а весь экипаж и само судно "Амур" будут в ближайшее время возвращены в Россию", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что посольство России в Японии и генеральное консульство в Саппоро взяли ситуацию под плотный контроль, поддерживают постоянный контакт с экипажем "Амура", с судовладельцем, а также с местными компетентными органами. По ее словам, российские моряки чувствуют себя нормально, они обеспечены водой и продовольствием, а российская компания-судовладелец наняла адвоката для защиты арестованного моряка.Российское судно "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая шло из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Японское судно перевернулось, сообщение о ЧП поступило с " Амура ", экипаж которого подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших не было. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.
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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, мария захарова, москва, япония, в мире

МИД прокомментировал инцидент с российским судном в Японии

16:17 10.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Япония проведет непредвзятое расследование инцидента с российским судном "Амур", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в генконсульстве РФ в Саппоро РИА Новости сообщили, что против третьего помощника капитана российского судна "Амур ", столкнувшегося 26 мая с японской рыболовецкой шхуной, в результате чего погибли три человека, возбуждено уголовное дело.
"Ему вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. Насколько нам известно, компетентные органы Японии намерены дать соответствующую оценку и действиям капитана японской шхуны. Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии также будут расследованы, а весь экипаж и само судно "Амур" будут в ближайшее время возвращены в Россию", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что посольство России в Японии и генеральное консульство в Саппоро взяли ситуацию под плотный контроль, поддерживают постоянный контакт с экипажем "Амура", с судовладельцем, а также с местными компетентными органами. По ее словам, российские моряки чувствуют себя нормально, они обеспечены водой и продовольствием, а российская компания-судовладелец наняла адвоката для защиты арестованного моряка.
Здание генерального консульства России в Саппоро, Япония - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 06:49
Консул рассказал, когда экипаж "Амура" сможет вернуться в Россию
Российское судно "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая шло из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Японское судно перевернулось, сообщение о ЧП поступило с " Амура ", экипаж которого подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших не было. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.
 
Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияМария ЗахароваМоскваЯпонияВ мире
 
 
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