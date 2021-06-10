МИД прокомментировал инцидент с российским судном в Японии
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Япония проведет непредвзятое расследование инцидента с российским судном "Амур", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в генконсульстве РФ в Саппоро РИА Новости сообщили, что против третьего помощника капитана российского судна "Амур ", столкнувшегося 26 мая с японской рыболовецкой шхуной, в результате чего погибли три человека, возбуждено уголовное дело.
"Ему вменяется непредумышленное убийство при выполнении служебных обязанностей. Насколько нам известно, компетентные органы Японии намерены дать соответствующую оценку и действиям капитана японской шхуны. Мы рассчитываем, что японские власти проведут объективное, непредвзятое расследование, причины произошедшей трагедии также будут расследованы, а весь экипаж и само судно "Амур" будут в ближайшее время возвращены в Россию", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что посольство России в Японии и генеральное консульство в Саппоро взяли ситуацию под плотный контроль, поддерживают постоянный контакт с экипажем "Амура", с судовладельцем, а также с местными компетентными органами. По ее словам, российские моряки чувствуют себя нормально, они обеспечены водой и продовольствием, а российская компания-судовладелец наняла адвоката для защиты арестованного моряка.
Российское судно "Амур" (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту, порт приписки Невельск) 26 мая шло из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Японское судно перевернулось, сообщение о ЧП поступило с " Амура ", экипаж которого подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших не было. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.