В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек
Суд дал пять лет колонии пилоту вертолета, обвиняемому в гибели двух людей в Сочи в 2016 году
СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Пилота вертолета, обвиняемого в гибели двух людей в Сочи в 2016 году, приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Уточняется, что 11 ноября 2016 года подсудимый, являясь пилотом вертолета Eurocopter, выполнял ознакомительный полет над черноморским побережьем по маршруту "Олимпийский парк - Гора Ахун - Красная поляна". На борту находилось пять пассажиров. Приближаясь к береговой линии, пилот привел воздушное судно в предельный режим работы и совершил маневр. Из-за неуправляемого состояния вертолет рухнул на землю.
"Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Томской области 1961 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц) ... Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, в результате падения вертолета два пассажира погибли на месте, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Также ущерб от авиакатастрофы составил более 53 миллионов рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.
"Также судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 3,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.
25 мая, 04:59В США погиб пилот самолета, вылетевшего с базы ВВС