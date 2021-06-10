https://ria.ru/20210610/sud-1736534099.html

В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек

В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек - РИА Новости, 10.06.2021

В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек

Пилота вертолета, обвиняемого в гибели двух людей в Сочи в 2016 году, приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Краснодарского... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:44

2021-06-10T19:44

2021-06-10T19:44

россия

eurocopter

краснодарский краевой суд

сочи

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1736534099.jpg?1623343476

СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Пилота вертолета, обвиняемого в гибели двух людей в Сочи в 2016 году, приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Уточняется, что 11 ноября 2016 года подсудимый, являясь пилотом вертолета Eurocopter, выполнял ознакомительный полет над черноморским побережьем по маршруту "Олимпийский парк - Гора Ахун - Красная поляна". На борту находилось пять пассажиров. Приближаясь к береговой линии, пилот привел воздушное судно в предельный режим работы и совершил маневр. Из-за неуправляемого состояния вертолет рухнул на землю."Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Томской области 1961 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц) ... Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказали в пресс-службе.Как уточнили в пресс-службе, в результате падения вертолета два пассажира погибли на месте, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Также ущерб от авиакатастрофы составил более 53 миллионов рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал."Также судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 3,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210509/vertolet-1731531852.html

https://ria.ru/20210525/samolet-1733754995.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, eurocopter, краснодарский краевой суд, сочи, происшествия