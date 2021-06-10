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В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек
В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек - РИА Новости, 10.06.2021
В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек
Пилота вертолета, обвиняемого в гибели двух людей в Сочи в 2016 году, приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Краснодарского... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:44
2021-06-10T19:44
россия
eurocopter
краснодарский краевой суд
сочи
происшествия
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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Пилота вертолета, обвиняемого в гибели двух людей в Сочи в 2016 году, приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Уточняется, что 11 ноября 2016 года подсудимый, являясь пилотом вертолета Eurocopter, выполнял ознакомительный полет над черноморским побережьем по маршруту "Олимпийский парк - Гора Ахун - Красная поляна". На борту находилось пять пассажиров. Приближаясь к береговой линии, пилот привел воздушное судно в предельный режим работы и совершил маневр. Из-за неуправляемого состояния вертолет рухнул на землю."Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Томской области 1961 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц) ... Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказали в пресс-службе.Как уточнили в пресс-службе, в результате падения вертолета два пассажира погибли на месте, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Также ущерб от авиакатастрофы составил более 53 миллионов рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал."Также судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 3,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210509/vertolet-1731531852.html
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россия, eurocopter, краснодарский краевой суд, сочи, происшествия
В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек
19:44 10.06.2021
 

Суд дал пять лет колонии пилоту вертолета, обвиняемому в гибели двух людей в Сочи в 2016 году

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СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Пилота вертолета, обвиняемого в гибели двух людей в Сочи в 2016 году, приговорили к пяти годам в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Уточняется, что 11 ноября 2016 года подсудимый, являясь пилотом вертолета Eurocopter, выполнял ознакомительный полет над черноморским побережьем по маршруту "Олимпийский парк - Гора Ахун - Красная поляна". На борту находилось пять пассажиров. Приближаясь к береговой линии, пилот привел воздушное судно в предельный режим работы и совершил маневр. Из-за неуправляемого состояния вертолет рухнул на землю.
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"Окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Томской области 1961 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности причинение крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц) ... Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, в результате падения вертолета два пассажира погибли на месте, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Также ущерб от авиакатастрофы составил более 53 миллионов рублей. В судебном заседании подсудимый вину не признал.
"Также судом в пользу потерпевших в качестве компенсации морального вреда с подсудимого взыскано 3,5 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил", - отметили в ведомстве.
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