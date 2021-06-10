Суд оправдал бывшего саратовского депутата по делу о мошенничестве
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова в четверг оправдал бывшего депутата областной думы Андрея Беликова, который обвинялся в особо крупном мошенничестве и коммерческом подкупе, сообщила пресс-служба суда.
В августе 2018 года Беликов стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Беликов, возглавляя АО "Автокомбинат-2", в 2014-2017 годах на основании ложных сведений получил 450 миллионов рублей субсидий из регионального бюджета за перевозку льготников, передав часть этих средств предпринимателям, фактически занимавшимся перевозками, а еще 15 миллионов рублей похитил. Также, по данным СК РФ, Беликов обвинялся в коммерческом подкупе, связанном с "продажей" за 5,3 миллиона рублей двум бизнесменам права на перевозки по определенным автобусным маршрутам.
"Суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях Беликова состава преступления как по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", так и по двум эпизодам… предусмотренным частью 8 статьи 204 УК РФ "Коммерческий подкуп", и постановил оправдательный приговор. За Беликовым признано право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда", - говорится в сообщении.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как следует из карточки дела на сайте суда, процесс по делу Беликова длился с ноября прошлого года. До этого Ленинский районный суд Саратова с ноября 2019 года по апрель 2020 года уже слушал дело бывшего депутата, но затем вернул дело прокурору, указав, что в ходе судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления. Прокуратура региона оспорила это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, и только кассационный суд вернул дело в первую инстанцию на новое рассмотрение в ином составе суда.
"Единая Россия" в связи с уголовным преследованием Беликова ранее приостановила его членство в партии. В июле 2019 года областная дума приняла постановление о сложении полномочий депутатом Беликовым на основании его личного заявления.