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Против Дудя завели дело о пропаганде наркотиков
Против Дудя завели дело о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 10.06.2021
Против Дудя завели дело о пропаганде наркотиков
Зюзинский районный суд столицы зарегистрировал административное дело против Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:32
2021-06-10T15:32
2021-06-10T17:00
россия
юрий дудь
происшествия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Зюзинский районный суд столицы зарегистрировал административное дело против Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.Собеседница агентства уточнила, что дату рассмотрения пока не назначили.Блогеру может грозить штраф до полутора миллионов рублей.Проверить программы Дудя полицию попросила Лига безопасного интернета. РИА Новости там сообщили, что эксперты выявили пропаганду наркотиков в двух интервью: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.Последний недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал Моргенштерна на сто тысяч рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210504/dud-1731100933.html
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россия, юрий дудь, происшествия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Зюзинский районный суд столицы зарегистрировал административное дело против Юрия Дудя
о пропаганде наркотиков в интернете, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.
Собеседница агентства уточнила, что дату рассмотрения пока не назначили.
Блогеру может грозить штраф до полутора миллионов рублей.
Проверить программы Дудя полицию попросила Лига безопасного интернета. РИА Новости там сообщили, что эксперты выявили пропаганду наркотиков в двух интервью: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.
Последний недавно сам стал фигурантом аналогичного дела. Суд решил, что в двух его песнях содержится пропаганда наркотиков, и оштрафовал Моргенштерна на сто тысяч рублей.