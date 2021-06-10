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Суд отказался продлить арест генералам МВД Бирюкову и Краковскому
Суд отказался продлить арест генералам МВД Бирюкову и Краковскому - РИА Новости, 10.06.2021
Суд отказался продлить арест генералам МВД Бирюкову и Краковскому
Первый апелляционный суд в четверг отказался продлить срок ареста обвиняемым в превышении должностных полномочий генералам МВД Александру Бирюкову и Александру... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:02
2021-06-10T13:02
александр бирюков
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд в четверг отказался продлить срок ареста обвиняемым в превышении должностных полномочий генералам МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому, до конца дня они выйдут из СИЗО, сообщил РИА Новости адвокат Павел Лапшов."Суд отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста до 15 июня, отказал в удовлетворении ходатайства следователя, до конца дня они (генералы) выйдут из СИЗО",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что в заседании обвиняемые участвовали по видеоконференцсвязи.По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.Руководитель следственного управления МВД РФ Александр Романов, который разрешил Бирюкову и Краковскому забрать себе материалы на Худояна из другого подразделения, был допрошен как свидетель. Позднее указом президента его сняли с должности.Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
https://ria.ru/20210408/vzyatka-1727420662.html
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александр бирюков, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Суд отказался продлить арест генералам МВД Бирюкову и Краковскому

13:02 10.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Первый апелляционный суд в четверг отказался продлить срок ареста обвиняемым в превышении должностных полномочий генералам МВД Александру Бирюкову и Александру Краковскому, до конца дня они выйдут из СИЗО, сообщил РИА Новости адвокат Павел Лапшов.
"Суд отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста до 15 июня, отказал в удовлетворении ходатайства следователя, до конца дня они (генералы) выйдут из СИЗО",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что в заседании обвиняемые участвовали по видеоконференцсвязи.
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По данным следствия, Бирюков и Краковский незаконно способствовали переводу под домашний арест Худояна, обвиняемого в крупном мошенничестве. В итоге девелопер вышел из СИЗО, а с трех земельных участков на 2,2 миллиарда рублей, в хищении которых он обвиняется, сняли арест.
Офицерам вменяется статья "Злоупотребление полномочиями", но не "Получение взятки". Следствие полагает, что борцы с преступностью рассчитывали получить вознаграждение после освобождения бизнесмена, но якобы не успели.
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Адвокат Худояна Александр Забейда заявлял РИА Новости, что его клиент не передавал генералам МВД РФ взяток за перевод из СИЗО под домашний арест, а следователь Брянцев, по его словам, "допускал по делу волокиту и всячески устранялся от принятия единственного законного решения - прекращения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления".
 
Александр БирюковМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
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