https://ria.ru/20210610/strelba-1736397726.html

Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"

Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить" - РИА Новости, 10.06.2021

Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"

Житель Красноярска, выстреливший из салона такси в сторону группы велосипедистов, сам пришел в полицию, извинился за свой поступок, объяснив его желанием их... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:57

2021-06-10T08:57

2021-06-10T08:57

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Житель Красноярска, выстреливший из салона такси в сторону группы велосипедистов, сам пришел в полицию, извинился за свой поступок, объяснив его желанием их "вразумить, поставить на место".Ранее в одной из красноярских групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, снятое с камеры, установленной на велосипеде. На кадрах видно, как группа из нескольких велосипедистов движется по правой полосе, совершая резкие маневры и заезжая на левую полосу. После с группой поравнялся автомобиль, пассажир которого направил руку в сторону велосипедистов, а затем раздались хлопки. По данному факту красноярская полиция начала проверку."После опубликования видеозаписи в сети Интернет 24-летний пассажир такси сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном. По словам мужчины, конфликт возник из-за того, что велосипедисты создавали помехи для движения транспортных средств и отказывались покинуть проезжую часть. Чтобы повлиять на нарушителей, пассажир применил охолощенный пистолет", - сообщает пресс-служба краевого главка МВД.На предоставленном полицией видео молодой человек объясняет свой поступок тем, что между ним и группой велосипедистов произошел конфликт, "точнее провокация с их стороны". "На просьбу отъехать с проезжей части - какая-то буйная реакция с его (велосипедиста – ред.) стороны. Достал охолощенный пистолет и произвел выстрел в асфальт, чтобы вразумить, поставить на место. И все - потом уехал", - рассказал он, извинившись "за свою вспыльчивость".В настоящее время следователи полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия