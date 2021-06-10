Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Житель Красноярска, выстреливший из салона такси в сторону группы велосипедистов, сам пришел в полицию, извинился за свой поступок, объяснив его желанием их "вразумить, поставить на место".
Ранее в одной из красноярских групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, снятое с камеры, установленной на велосипеде. На кадрах видно, как группа из нескольких велосипедистов движется по правой полосе, совершая резкие маневры и заезжая на левую полосу. После с группой поравнялся автомобиль, пассажир которого направил руку в сторону велосипедистов, а затем раздались хлопки. По данному факту красноярская полиция начала проверку.
"После опубликования видеозаписи в сети Интернет 24-летний пассажир такси сам пришел в отдел полиции и сознался в содеянном. По словам мужчины, конфликт возник из-за того, что велосипедисты создавали помехи для движения транспортных средств и отказывались покинуть проезжую часть. Чтобы повлиять на нарушителей, пассажир применил охолощенный пистолет", - сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
На предоставленном полицией видео молодой человек объясняет свой поступок тем, что между ним и группой велосипедистов произошел конфликт, "точнее провокация с их стороны". "На просьбу отъехать с проезжей части - какая-то буйная реакция с его (велосипедиста – ред.) стороны. Достал охолощенный пистолет и произвел выстрел в асфальт, чтобы вразумить, поставить на место. И все - потом уехал", - рассказал он, извинившись "за свою вспыльчивость".
В настоящее время следователи полиции по данному факту возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.