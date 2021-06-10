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Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели
Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели - РИА Новости, 11.06.2021
Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, когда в Москву может вернуться посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-10T22:00
2021-06-11T08:13
джон салливан
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, когда в Москву может вернуться посол США в России Джон Салливан.Он подчеркнул, что посол приехал в Вашингтон несколько недель назад "не потому, что был изгнан или его заставили уехать из страны, а чтобы провести консультации с членами новой администрации".Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.Месяц назад Салливану в российском МИД предложили вернуться в свою столицу для консультаций. Это произошло после того, как США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 32 физических и юридических лица. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.Ответ Москвы включил как зеркальные, так и ассиметричные меры. В частности, десять американских дипломатов также объявили персонами нон грата. Кроме того, Россия начала процедуру денонсации соглашения о поездках дипработников за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим американским госструктурам.Российский посол Анатолий Антонов уехал из США в Москву для консультаций ровно два месяца назад, и пока в МИД не готовы прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон.
https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html
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джон салливан, государственный департамент сша, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире
Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели
22:00 10.06.2021 (обновлено: 08:13 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Американский посол Салливан вернется в Россию в ближайшие недели

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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, когда в Москву может вернуться посол США в России Джон Салливан.
"Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, он активно контактирует с представителями Белого дома и Госдепартамента. И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что посол приехал в Вашингтон несколько недель назад "не потому, что был изгнан или его заставили уехать из страны, а чтобы провести консультации с членами новой администрации".
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.
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Месяц назад Салливану в российском МИД предложили вернуться в свою столицу для консультаций. Это произошло после того, как США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 32 физических и юридических лица. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.
Ответ Москвы включил как зеркальные, так и ассиметричные меры. В частности, десять американских дипломатов также объявили персонами нон грата. Кроме того, Россия начала процедуру денонсации соглашения о поездках дипработников за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим американским госструктурам.
Российский посол Анатолий Антонов уехал из США в Москву для консультаций ровно два месяца назад, и пока в МИД не готовы прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон.
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Джон СалливанГосударственный департамент СШААнатолий АнтоновДжо БайденВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
 
 
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