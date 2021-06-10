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Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели

Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели - РИА Новости, 11.06.2021

Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, когда в Москву может вернуться посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-10T22:00

2021-06-10T22:00

2021-06-11T08:13

джон салливан

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ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, когда в Москву может вернуться посол США в России Джон Салливан.Он подчеркнул, что посол приехал в Вашингтон несколько недель назад "не потому, что был изгнан или его заставили уехать из страны, а чтобы провести консультации с членами новой администрации".Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.Месяц назад Салливану в российском МИД предложили вернуться в свою столицу для консультаций. Это произошло после того, как США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 32 физических и юридических лица. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.Ответ Москвы включил как зеркальные, так и ассиметричные меры. В частности, десять американских дипломатов также объявили персонами нон грата. Кроме того, Россия начала процедуру денонсации соглашения о поездках дипработников за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим американским госструктурам.Российский посол Анатолий Антонов уехал из США в Москву для консультаций ровно два месяца назад, и пока в МИД не готовы прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон.

https://ria.ru/20210610/bayden-1736528866.html

https://ria.ru/20210610/psaki-1736386133.html

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джон салливан, государственный департамент сша, анатолий антонов, джо байден, владимир путин, россия, сша, в мире