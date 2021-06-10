Госдеп заявил о возвращении Салливана в Россию в ближайшие недели
22:00 10.06.2021 (обновлено: 08:13 11.06.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Американский посол Салливан вернется в Россию в ближайшие недели
ВАШИНГТОН, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге сообщил, когда в Москву может вернуться посол США в России Джон Салливан.
"Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, он активно контактирует с представителями Белого дома и Госдепартамента. И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели", — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что посол приехал в Вашингтон несколько недель назад "не потому, что был изгнан или его заставили уехать из страны, а чтобы провести консультации с членами новой администрации".
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 16 июня в Женеве.
Месяц назад Салливану в российском МИД предложили вернуться в свою столицу для консультаций. Это произошло после того, как США 15 апреля ввели новые санкции против России. Под ограничения попали 32 физических и юридических лица. Кроме того, Вашингтон объявил о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии.
Ответ Москвы включил как зеркальные, так и ассиметричные меры. В частности, десять американских дипломатов также объявили персонами нон грата. Кроме того, Россия начала процедуру денонсации соглашения о поездках дипработников за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности фондов и НПО, подконтрольных Госдепу и другим американским госструктурам.
Российский посол Анатолий Антонов уехал из США в Москву для консультаций ровно два месяца назад, и пока в МИД не готовы прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон.