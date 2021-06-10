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СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов
СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов - РИА Новости, 10.06.2021
СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов
США надеются, что по итогам предстоящего саммита в Женеве президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся вернуть послов стран в Москву и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:38
2021-06-10T20:38
2021-06-10T20:47
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США надеются, что по итогам предстоящего саммита в Женеве президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся вернуть послов стран в Москву и Вашингтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами.По словам американских чиновников, отправка послов обратно в столицы рассматривается как необходимый шаг для поддержания открытого рабочего диалога между двумя странами, который будет иметь решающее значение, так как администрация Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов
20:38 10.06.2021 (обновлено: 20:47 10.06.2021)
CNN: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов в Москву и Вашингтон