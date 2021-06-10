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СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов

СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов - РИА Новости, 10.06.2021

СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов

США надеются, что по итогам предстоящего саммита в Женеве президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся вернуть послов стран в Москву и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:38

2021-06-10T20:38

2021-06-10T20:47

россия

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США надеются, что по итогам предстоящего саммита в Женеве президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся вернуть послов стран в Москву и Вашингтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами.По словам американских чиновников, отправка послов обратно в столицы рассматривается как необходимый шаг для поддержания открытого рабочего диалога между двумя странами, который будет иметь решающее значение, так как администрация Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

https://ria.ru/20210610/vstrecha-1736385529.html

россия

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире