Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/ssha-1736541467.html
СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов
СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов - РИА Новости, 10.06.2021
СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов
США надеются, что по итогам предстоящего саммита в Женеве президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся вернуть послов стран в Москву и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:38
2021-06-10T20:47
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_171b1dcb0d9da432194b15e6d6c3b513.jpg
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США надеются, что по итогам предстоящего саммита в Женеве президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся вернуть послов стран в Москву и Вашингтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами.По словам американских чиновников, отправка послов обратно в столицы рассматривается как необходимый шаг для поддержания открытого рабочего диалога между двумя странами, который будет иметь решающее значение, так как администрация Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
https://ria.ru/20210610/vstrecha-1736385529.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150090/79/1500907991_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_b19554b678c2e3b0d1dacc8d57558816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
СМИ: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов
20:38 10.06.2021 (обновлено: 20:47 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

CNN: в США надеются, что Путин и Байден договорятся о возвращении послов в Москву и Вашингтон

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. США надеются, что по итогам предстоящего саммита в Женеве президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин договорятся вернуть послов стран в Москву и Вашингтон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с планами.
По словам американских чиновников, отправка послов обратно в столицы рассматривается как необходимый шаг для поддержания открытого рабочего диалога между двумя странами, который будет иметь решающее значение, так как администрация Байдена стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 02:18
Daily Express: Брюссель пришел в ярость из-за встречи Байдена и Путина
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния