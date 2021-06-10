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В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России
В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России - РИА Новости, 10.06.2021
В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России
Оборонные бюджеты России и Китая, взятые вместе, превосходят американский, но правительства стран не раскрывают подробных цифр, заявил американский генерал и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:29
2021-06-10T18:29
2021-06-10T18:36
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Оборонные бюджеты России и Китая, взятые вместе, превосходят американский, но правительства стран не раскрывают подробных цифр, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.Он подчеркнул, что оценки минобороны и разведсообщества США об оборонных бюджетах России и Китая засекречены. "Из открытой части я мог бы сказать: совместный бюджет России и Китая превосходит наш бюджет, если все карты выложить на стол", - сказал Милли.
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россия, марк милли, вооруженные силы сша, сенат сша, китай, сша, в мире
В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России
18:29 10.06.2021 (обновлено: 18:36 10.06.2021)
Американский генерал Марк Милли пожаловался в сенате, что США не знают оборонного бюджета РФ