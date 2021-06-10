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В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России
В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России - РИА Новости, 10.06.2021
В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России
Оборонные бюджеты России и Китая, взятые вместе, превосходят американский, но правительства стран не раскрывают подробных цифр, заявил американский генерал и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:29
2021-06-10T18:36
россия
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вооруженные силы сша
сенат сша
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Оборонные бюджеты России и Китая, взятые вместе, превосходят американский, но правительства стран не раскрывают подробных цифр, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.Он подчеркнул, что оценки минобороны и разведсообщества США об оборонных бюджетах России и Китая засекречены. "Из открытой части я мог бы сказать: совместный бюджет России и Китая превосходит наш бюджет, если все карты выложить на стол", - сказал Милли.
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россия, марк милли, вооруженные силы сша, сенат сша, китай, сша, в мире
В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России
18:29 10.06.2021 (обновлено: 18:36 10.06.2021)
 
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© AP Photo / Lauren Victoria Burke

Американский генерал Марк Милли пожаловался в сенате, что США не знают оборонного бюджета РФ

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Оборонные бюджеты России и Китая, взятые вместе, превосходят американский, но правительства стран не раскрывают подробных цифр, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.
"Оба правительства не выкладывают на стол своих карт, когда дело касается бюджета. Очень сложно разделить, сколько денег потрачено на оборону по сравнению с другими приоритетами", - заявил Милли на слушаниях в профильном комитете сената США.
Он подчеркнул, что оценки минобороны и разведсообщества США об оборонных бюджетах России и Китая засекречены. "Из открытой части я мог бы сказать: совместный бюджет России и Китая превосходит наш бюджет, если все карты выложить на стол", - сказал Милли.
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