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В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России

В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России - РИА Новости, 10.06.2021

В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России

Оборонные бюджеты России и Китая, взятые вместе, превосходят американский, но правительства стран не раскрывают подробных цифр, заявил американский генерал и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:29

2021-06-10T18:29

2021-06-10T18:36

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китай

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в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Оборонные бюджеты России и Китая, взятые вместе, превосходят американский, но правительства стран не раскрывают подробных цифр, заявил американский генерал и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.Он подчеркнул, что оценки минобороны и разведсообщества США об оборонных бюджетах России и Китая засекречены. "Из открытой части я мог бы сказать: совместный бюджет России и Китая превосходит наш бюджет, если все карты выложить на стол", - сказал Милли.

https://ria.ru/20210521/pentagon-1733175180.html

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китай

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россия, марк милли, вооруженные силы сша, сенат сша, китай, сша, в мире