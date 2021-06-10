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Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года
Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года - РИА Новости, 10.06.2021
Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года
Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:02
2021-06-10T16:03
инфляция
цены на нефть
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%.Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 4,7% в годовом выражении и на 0,4% - в месячном.По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная - 0,8%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - по итогам мая в годовом исчислении составила 3,8%, а за месяц цены выросли на 0,7%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их на уровне 3,4% и 0,4% соответственно. Показатель базовой инфляции в годовом выражении, как указывает минтруда, стал самым высоким с июня 1992 года.Цены на продовольствие в США в мае поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители - не изменились. За год продукты питания подорожали на 2,2%, а энергоносители - на 28,5%.
https://ria.ru/20210308/ekonomika-1600374024.html
https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html
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инфляция, цены на нефть, сша, в мире, экономика

Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года

16:02 10.06.2021 (обновлено: 16:03 10.06.2021)
 
© REUTERS / Marcelo del PozoДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Marcelo del Pozo
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%.
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 19:24
Министр финансов США оценила вероятность "перегрева" экономики
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 4,7% в годовом выражении и на 0,4% - в месячном.
По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная - 0,8%.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - по итогам мая в годовом исчислении составила 3,8%, а за месяц цены выросли на 0,7%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их на уровне 3,4% и 0,4% соответственно. Показатель базовой инфляции в годовом выражении, как указывает минтруда, стал самым высоким с июня 1992 года.
Цены на продовольствие в США в мае поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители - не изменились. За год продукты питания подорожали на 2,2%, а энергоносители - на 28,5%.
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