https://ria.ru/20210610/ssha-1736485649.html

Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года

Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года - РИА Новости, 10.06.2021

Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года

Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:02

2021-06-10T16:02

2021-06-10T16:03

инфляция

цены на нефть

сша

в мире

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,6%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Ведомство отмечает, что рост потребительских цен в мае в годовом выражении стал рекордным с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,4%.Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста потребительских цен на 4,7% в годовом выражении и на 0,4% - в месячном.По итогам апреля годовая инфляция в США составляла 4,2%, месячная - 0,8%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - по итогам мая в годовом исчислении составила 3,8%, а за месяц цены выросли на 0,7%. Оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков, которые ждали их на уровне 3,4% и 0,4% соответственно. Показатель базовой инфляции в годовом выражении, как указывает минтруда, стал самым высоким с июня 1992 года.Цены на продовольствие в США в мае поднялись на 0,4% в месячном выражении, на энергоносители - не изменились. За год продукты питания подорожали на 2,2%, а энергоносители - на 28,5%.

https://ria.ru/20210308/ekonomika-1600374024.html

https://ria.ru/20210324/ssha-1602539732.html

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инфляция, цены на нефть, сша, в мире, экономика