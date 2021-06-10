https://ria.ru/20210610/srok-1736453501.html

Воронежец, пытавший друга из-за тысячи рублей вилкой, получил срок

Воронежец, пытавший друга из-за тысячи рублей вилкой, получил срок - РИА Новости, 10.06.2021

Воронежец, пытавший друга из-за тысячи рублей вилкой, получил срок

Суд приговорил к 15 годам колонии жителя Воронежа, пытавшего из-за 1 тысячи рублей вилкой и утюгом своего товарища, который в итоге умер от ран, сообщает... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:41

2021-06-10T13:41

2021-06-10T13:41

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следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 15 годам колонии жителя Воронежа, пытавшего из-за 1 тысячи рублей вилкой и утюгом своего товарища, который в итоге умер от ран, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, в ночь на 21 декабря 2019 года обвиняемый на съемной квартире одного из домов по улице Волгоградской распивал спиртное со знакомым. Между мужчинами возник конфликт из-за пропавшей у обвиняемого 1 тысячи рублей, мужчина заподозрил в хищении товарища, но тот отрицал причастность к пропаже денег."Обвиняемый, требуя от знакомого сознаться и вернуть похищенные деньги, стал избивать 45-летнего мужчину, нанеся тому не менее 31 удара в область шеи, груди и головы твердым предметом, а также затем не менее 22 ножевых ударов по голове, груди и туловищу. Не получив признания в хищении, обвиняемый взял вилку и, используя ее в качестве оружия, нанес не менее четырех ударов потерпевшему по лицу, шее и конечностям, после чего стал пытать товарища горячим утюгом, причинив тому термические ожоги в области груди и плеча", - информирует следствие.Добившись пытками признания в хищении денег, обвиняемый забрал их и покинул квартиру, его товарищ скончался. "Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате открытого ранения живота, сопровождающегося кровоизлиянием в брюшную полость, осложнившегося обильной кровопотерей", - сообщает следствие.Было возбуждено дело об убийстве с особой жестокостью и самоуправстве с применением насилия, мужчину задержали и заключили под стражу."Приговором суда, вступившим в законную силу, мужчина осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - информирует следствие.

https://ria.ru/20210531/izbienie-1734910905.html

https://ria.ru/20201223/pytka-1590622783.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия