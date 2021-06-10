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В РФПИ рассказали о результатах вакцинации "Спутником V" в Бахрейне
В РФПИ рассказали о результатах вакцинации "Спутником V" в Бахрейне - РИА Новости, 10.06.2021
В РФПИ рассказали о результатах вакцинации "Спутником V" в Бахрейне
Применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе вакцинации населения в Бахрейне подтвердило ее эффективность выше 90% и безопасность,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:20
2021-06-10T14:20
2021-06-10T14:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в ходе вакцинации населения в Бахрейне подтвердило ее эффективность выше 90% и безопасность, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет данные министерства здравоохранения Королевства Бахрейн о применении российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые демонстрируют ее высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения", - заявили в фонде."Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тысяч человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения второго компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года", - также отметили в РФПИ.При этом 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через две недели после получения второго компонента "Спутник V", протекали в легкой форме.Данные вакцинации в Бахрейне также подтвердили безопасность "Спутник V": не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом, не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией, а также отсутствовали случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации."Спутник V" демонстрирует эффективность на уровне 94,3% и высокие показатели безопасности, что подтверждает статистику, полученную в ряде других стран. Российская вакцина является важной частью диверсифицированного национального портфеля Бахрейна. Применение "Спутника V" вносит значимый вклад в сокращение количества новых случаев коронавируса, возобновление экономической активности и возвращение к нормальной жизни", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, бахрейн, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V
" в ходе вакцинации населения в Бахрейне
подтвердило ее эффективность выше 90% и безопасность, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).
"РФПИ объявляет данные министерства здравоохранения Королевства Бахрейн о применении российской вакцины против коронавируса "Спутник V", которые демонстрируют ее высокие показатели эффективности и безопасности в ходе вакцинации населения", - заявили в фонде.
"Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ
при участии более 5 тысяч человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения второго компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года", - также отметили в РФПИ.
При этом 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через две недели после получения второго компонента "Спутник V", протекали в легкой форме.
Данные вакцинации в Бахрейне также подтвердили безопасность "Спутник V": не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией российским препаратом, не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией, а также отсутствовали случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации.
"Спутник V" демонстрирует эффективность на уровне 94,3% и высокие показатели безопасности, что подтверждает статистику, полученную в ряде других стран. Российская вакцина является важной частью диверсифицированного национального портфеля Бахрейна. Применение "Спутника V" вносит значимый вклад в сокращение количества новых случаев коронавируса, возобновление экономической активности и возвращение к нормальной жизни", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев
.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.