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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/sputnik-1736460791.html
В Польше оценили возможность признания "Спутника V"
В Польше оценили возможность признания "Спутника V" - РИА Новости, 10.06.2021
В Польше оценили возможность признания "Спутника V"
Польша будет руководствоваться решением Европейского агентства по лекарственным средствам в вопросе признания российской вакцины "Спутник V", заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:24
2021-06-10T14:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
матеуш моравецкий
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
johnson & johnson
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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польша будет руководствоваться решением Европейского агентства по лекарственным средствам в вопросе признания российской вакцины "Спутник V", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со словацким коллегой Эдуардом Хегером в четверг в Варшаве.На вопрос, намерена ли Польша признать российскую вакцину, Моравецкий сказал: "Если говорить о видах вакцин, то могу сказать, что мы используем правило признания вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), - те вакцины, которые признаются там и используются в Польше, будут признаваться".В настоящее время в Польше используются вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&amp;Johnson. Зарегистрироваться на вакцинацию могут взрослые и подростки в возрасте от 12 лет.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, матеуш моравецкий, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , johnson & johnson, польша, варшава, в мире

В Польше оценили возможность признания "Спутника V"

14:24 10.06.2021
 
© REUTERS / Pool / Olivier HosletПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Pool / Olivier Hoslet
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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польша будет руководствоваться решением Европейского агентства по лекарственным средствам в вопросе признания российской вакцины "Спутник V", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со словацким коллегой Эдуардом Хегером в четверг в Варшаве.
На вопрос, намерена ли Польша признать российскую вакцину, Моравецкий сказал: "Если говорить о видах вакцин, то могу сказать, что мы используем правило признания вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), - те вакцины, которые признаются там и используются в Польше, будут признаваться".
В настоящее время в Польше используются вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Зарегистрироваться на вакцинацию могут взрослые и подростки в возрасте от 12 лет.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Матеуш МоравецкийКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaJohnson & JohnsonПольшаВаршаваВ мире
 
 
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