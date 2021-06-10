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В Польше оценили возможность признания "Спутника V"

В Польше оценили возможность признания "Спутника V" - РИА Новости, 10.06.2021

В Польше оценили возможность признания "Спутника V"

Польша будет руководствоваться решением Европейского агентства по лекарственным средствам в вопросе признания российской вакцины "Спутник V", заявил... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:24

2021-06-10T14:24

2021-06-10T14:24

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

матеуш моравецкий

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Польша будет руководствоваться решением Европейского агентства по лекарственным средствам в вопросе признания российской вакцины "Спутник V", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи со словацким коллегой Эдуардом Хегером в четверг в Варшаве.На вопрос, намерена ли Польша признать российскую вакцину, Моравецкий сказал: "Если говорить о видах вакцин, то могу сказать, что мы используем правило признания вакцин, признанных Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), - те вакцины, которые признаются там и используются в Польше, будут признаваться".В настоящее время в Польше используются вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Зарегистрироваться на вакцинацию могут взрослые и подростки в возрасте от 12 лет.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 67 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

польша

варшава

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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