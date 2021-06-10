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В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"
В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V" - РИА Новости, 10.06.2021
В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"
Власти Узбекистана получили четвертую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:23
2021-06-10T09:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
абдулла арипов
михаил мурашко
здоровье - общество
михаил мишустин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана получили четвертую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.В СЭС отмечают, что это второй компонент препарата.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,5 миллиона человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, абдулла арипов, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, узбекистан

В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"

09:23 10.06.2021 (обновлено: 09:24 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 10 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана получили четвертую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.

"Четвертая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Узбекистан", - говорится в сообщении службы в Telegram-канале.

В СЭС отмечают, что это второй компонент препарата.
Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.
С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,5 миллиона человек.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Абдулла АриповМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинУзбекистан
 
 
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