https://ria.ru/20210610/sputnik-1736400996.html

В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"

В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V" - РИА Новости, 10.06.2021

В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"

Власти Узбекистана получили четвертую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:23

2021-06-10T09:23

2021-06-10T09:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

абдулла арипов

михаил мурашко

здоровье - общество

михаил мишустин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 июн – РИА Новости. Власти Узбекистана получили четвертую партию вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.В СЭС отмечают, что это второй компонент препарата.Ранее премьер Узбекистана Абдулла Арипов на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным в Казани просил Москву увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике. Позднее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил РИА Новости, что стороны договорились о локализации производства вакцины, узбекская сторона уже подобрала площадку для выпуска препарата.С 1 апреля в Узбекистане стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса. Сейчас узбекистанцы также получают прививки вакциной AstraZeneca, рекомбинантным препаратом китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutica. В стране привились уже более 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20210609/premiya-1736257155.html

узбекистан

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, абдулла арипов, михаил мурашко, здоровье - общество, михаил мишустин, узбекистан