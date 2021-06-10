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Мясников назвал свой способ бросить курить
Мясников назвал свой способ бросить курить - РИА Новости, 10.06.2021
Мясников назвал свой способ бросить курить
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале заявил, что россиянам нужно бросать курить, а также дал несколько простых советов для борьбы с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:20
2021-06-10T17:17
курение
станислав арканников
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале заявил, что россиянам нужно бросать курить, а также дал несколько простых советов для борьбы с вредной привычкой.Прежде всего он предложил избегать факторов риска: например, общества других курящих, стрессовых ситуаций, кофе, алкоголя, а также острой и соленой пищи. Однако полностью оградить себя от них не удастся, поэтому медик призвал "попытаться что-то им противопоставить"."Поел — и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!" — отметил Мясников.При остром желании закурить телеведущий рекомендовал что-то пожевать, будь то морковь, жвачка или семечки, а также выполнять дыхательную гимнастику.Кроме того, лучше посещать кафе и рестораны, в которых не курят, выкинуть зажигалки и пепельницы и избавиться от запаха табака в автомобиле, заключил врач.Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал, что курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта.
https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html
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курение, станислав арканников, александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников назвал свой способ бросить курить

16:20 10.06.2021 (обновлено: 17:17 10.06.2021)
 
© Depositphotos / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / Rangizzz
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале заявил, что россиянам нужно бросать курить, а также дал несколько простых советов для борьбы с вредной привычкой.
Прежде всего он предложил избегать факторов риска: например, общества других курящих, стрессовых ситуаций, кофе, алкоголя, а также острой и соленой пищи. Однако полностью оградить себя от них не удастся, поэтому медик призвал "попытаться что-то им противопоставить".
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"Поел — и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!" — отметил Мясников.
При остром желании закурить телеведущий рекомендовал что-то пожевать, будь то морковь, жвачка или семечки, а также выполнять дыхательную гимнастику.
Кроме того, лучше посещать кафе и рестораны, в которых не курят, выкинуть зажигалки и пепельницы и избавиться от запаха табака в автомобиле, заключил врач.
Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал, что курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта.
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