https://ria.ru/20210610/sposob-1736489305.html

Мясников назвал свой способ бросить курить

Мясников назвал свой способ бросить курить - РИА Новости, 10.06.2021

Мясников назвал свой способ бросить курить

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале заявил, что россиянам нужно бросать курить, а также дал несколько простых советов для борьбы с... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:20

2021-06-10T16:20

2021-06-10T17:17

курение

станислав арканников

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале заявил, что россиянам нужно бросать курить, а также дал несколько простых советов для борьбы с вредной привычкой.Прежде всего он предложил избегать факторов риска: например, общества других курящих, стрессовых ситуаций, кофе, алкоголя, а также острой и соленой пищи. Однако полностью оградить себя от них не удастся, поэтому медик призвал "попытаться что-то им противопоставить"."Поел — и пошел мыть посуду! Зачем? Машина же есть? И жена к такому не привыкла? Да затем, что самое время закурить после еды, а у тебя руки мокрые и заняты!" — отметил Мясников.При остром желании закурить телеведущий рекомендовал что-то пожевать, будь то морковь, жвачка или семечки, а также выполнять дыхательную гимнастику.Кроме того, лучше посещать кафе и рестораны, в которых не курят, выкинуть зажигалки и пепельницы и избавиться от запаха табака в автомобиле, заключил врач.Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников рассказал, что курение может привести к образованию мелкоморщинистой сетки на лице и глубоких морщин вокруг рта.

https://ria.ru/20210309/kurenie-1600509975.html

https://ria.ru/20210531/veyp-1734802695.html

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курение, станислав арканников, александр мясников (врач), здоровье - общество, общество