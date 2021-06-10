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МИД предостерег США от давления на российских соотечественников
МИД предостерег США от давления на российских соотечественников - РИА Новости, 10.06.2021
МИД предостерег США от давления на российских соотечественников
Если США продолжат практику давления на активистов организации российских соотечественников, это будет иметь негативное влияние на двусторонние отношения,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:39
2021-06-10T17:39
россия
координационный совет российских соотечественников эстонии
фбр
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Если США продолжат практику давления на активистов организации российских соотечественников, это будет иметь негативное влияние на двусторонние отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФБР интересуется Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС). В некоторых публикациях звучали имена члена КСОРС, президента общества "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, председателя КСОРС Елены Брэнсон и секретаря КСОРС Сергея Гладыша. В пресс-службе ФБР не стали комментировать РИА Новости данную информацию, при этом не стали ни подтверждать, ни опровергать факт расследования.Подобные действия американских спецслужб точно нельзя назвать цивилизованными и отвечающими демократическим стандартам, уверена Захарова. "Они идут вразрез, они противоречат тем посылам, тем принципам, которые озвучивают США", - отметила она."Мы неоднократно по официальным дипломатическим каналам указывали Вашингтону на неприемлемость подобного враждебного подхода. Мы проводили демарши, в том числе по линии посольства России в США, перед госдепартаментом. Если подобная деструктивная практика будет продолжена, это будет иметь самое негативное влияние на двусторонние отношения, и без того перегруженные большим количеством проблем и раздражителей", - подчеркнула представитель российского дипведомства.
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россия, координационный совет российских соотечественников эстонии , фбр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД предостерег США от давления на российских соотечественников

17:39 10.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Если США продолжат практику давления на активистов организации российских соотечественников, это будет иметь негативное влияние на двусторонние отношения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФБР интересуется Координационным советом организаций российских соотечественников (КСОРС). В некоторых публикациях звучали имена члена КСОРС, президента общества "Русская молодежь Америки" Игоря Кочана, председателя КСОРС Елены Брэнсон и секретаря КСОРС Сергея Гладыша. В пресс-службе ФБР не стали комментировать РИА Новости данную информацию, при этом не стали ни подтверждать, ни опровергать факт расследования.

"Я действительно могу подтвердить, что американские спецслужбы оказывают давление на активистов организации соотечественников в США, расценивая их абсолютно искренние усилия по поддержанию культурно-гуманитарных связей с Россией и улучшению атмосферы в российско-американских отношениях через народную дипломатию как угрозу национальной безопасности. По сути, под вопрос ставится законное право диаспоры сохранять свою идентичность, язык, сопричастность великому историческому наследию России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Подобные действия американских спецслужб точно нельзя назвать цивилизованными и отвечающими демократическим стандартам, уверена Захарова. "Они идут вразрез, они противоречат тем посылам, тем принципам, которые озвучивают США", - отметила она.
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"Мы неоднократно по официальным дипломатическим каналам указывали Вашингтону на неприемлемость подобного враждебного подхода. Мы проводили демарши, в том числе по линии посольства России в США, перед госдепартаментом. Если подобная деструктивная практика будет продолжена, это будет иметь самое негативное влияние на двусторонние отношения, и без того перегруженные большим количеством проблем и раздражителей", - подчеркнула представитель российского дипведомства.
 
РоссияКоординационный совет российских соотечественников ЭстонииФБРМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
 
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