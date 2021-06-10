https://ria.ru/20210610/sk-1736426379.html

В Забайкалье завели дело на директора центра, где истязали детей

В Забайкалье завели дело на директора центра, где истязали детей - РИА Новости, 10.06.2021

В Забайкалье завели дело на директора центра, где истязали детей

В отношении директора детского центра в Забайкальском крае, где истязали воспитанников, возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:40

2021-06-10T11:40

2021-06-10T11:40

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. В отношении директора детского центра в Забайкальском крае, где истязали воспитанников, возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" в Забайкалье, обвиняемой в избиении и издевательствах над тремя воспитанниками. Позднее суд арестовал воспитательницу. По данным следствия, 48-летняя воспитатель с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела."В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении директора детского центра, в котором истязали малолетних воспитанников", - говорится в сообщении.По данным следствия, директор центра устроил свою жену на работу в учреждение младшим воспитателем. Следствие утверждает, что он, зная о ее жестоком и грубом обращении с воспитанниками, не принял никаких мер.

https://ria.ru/20210609/voronezh-1736272865.html

https://ria.ru/20210609/deti-1736252488.html

россия

забайкальский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, забайкальский край, происшествия