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В Забайкалье завели дело на директора центра, где истязали детей
В Забайкалье завели дело на директора центра, где истязали детей - РИА Новости, 10.06.2021
В Забайкалье завели дело на директора центра, где истязали детей
В отношении директора детского центра в Забайкальском крае, где истязали воспитанников, возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:40
2021-06-10T11:40
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. В отношении директора детского центра в Забайкальском крае, где истязали воспитанников, возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" в Забайкалье, обвиняемой в избиении и издевательствах над тремя воспитанниками. Позднее суд арестовал воспитательницу. По данным следствия, 48-летняя воспитатель с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела."В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении директора детского центра, в котором истязали малолетних воспитанников", - говорится в сообщении.По данным следствия, директор центра устроил свою жену на работу в учреждение младшим воспитателем. Следствие утверждает, что он, зная о ее жестоком и грубом обращении с воспитанниками, не принял никаких мер.
https://ria.ru/20210609/voronezh-1736272865.html
https://ria.ru/20210609/deti-1736252488.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье завели дело на директора центра, где истязали детей

11:40 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. В отношении директора детского центра в Забайкальском крае, где истязали воспитанников, возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" в Забайкалье, обвиняемой в избиении и издевательствах над тремя воспитанниками. Позднее суд арестовал воспитательницу. По данным следствия, 48-летняя воспитатель с января по май 2021 года систематически избивала двух мальчиков 10 и 9 лет, а также 8-летнюю девочку, воспитанников центра. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
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"В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении директора детского центра, в котором истязали малолетних воспитанников", - говорится в сообщении.
По данным следствия, директор центра устроил свою жену на работу в учреждение младшим воспитателем. Следствие утверждает, что он, зная о ее жестоком и грубом обращении с воспитанниками, не принял никаких мер.
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