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Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 27 миллионов рублей
Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 27 миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2021
Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 27 миллионов рублей
Telegram и Facebook оштрафовали за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:49
2021-06-10T14:49
2021-06-10T16:00
facebook
telegram (приложение)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Telegram и Facebook оштрафовали за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.О каких именно постах идет речь, не уточняется, но в последнее время это касается публикаций, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста. Решение вынес мировой судья судебного участка № 422. В отношении Facebook рассматривались четыре протокола. Общая сумма штрафа составила 17 миллионов рублей: по одному протоколу — три миллиона, по другому — четыре миллиона и по двум (о неудалении призывов к экстремизму) — по пять миллионов.Telegram также назначили четыре штрафа: два — по два миллиона рублей и еще два — по три миллиона.В мае тот же суд уже оштрафовал Telegram на пять миллионов, а Facebook — на 26 миллионов рублей.По действующему законодательству интернет-платформы обязаны ограничивать доступ к запрещенной информации после получения уведомления от Роскомнадзора. Если они этого не сделают, им грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, а при повторном нарушении — до одной десятой годовой выручки.За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений о способах изготовления и употребления наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов, а повторный отказ от удаления такой информации грозит взысканием до одной пятой годовой выручки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210526/roskomnadzor-1733960778.html
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facebook, telegram (приложение)
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Telegram
и Facebook
оштрафовали за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
О каких именно постах идет речь, не уточняется, но в последнее время это касается публикаций, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.
Решение вынес мировой судья судебного участка № 422. В отношении Facebook рассматривались четыре протокола. Общая сумма штрафа составила 17 миллионов рублей: по одному протоколу — три миллиона, по другому — четыре миллиона и по двум (о неудалении призывов к экстремизму) — по пять миллионов.
Telegram также назначили четыре штрафа: два — по два миллиона рублей и еще два — по три миллиона.
В мае тот же суд уже оштрафовал Telegram на пять миллионов, а Facebook — на 26 миллионов рублей.
По действующему законодательству интернет-платформы обязаны ограничивать доступ к запрещенной информации после получения уведомления от Роскомнадзора
. Если они этого не сделают, им грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, а при повторном нарушении — до одной десятой годовой выручки.
За неудаление призывов к экстремизму, детской порнографии, сведений о способах изготовления и употребления наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов, а повторный отказ от удаления такой информации грозит взысканием до одной пятой годовой выручки.