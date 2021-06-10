https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html

Генерал ФСБ назвал причину вбросов о "российских шпионах"

Генерал ФСБ назвал причину вбросов о "российских шпионах" - РИА Новости, 10.06.2021

Генерал ФСБ назвал причину вбросов о "российских шпионах"

Заявление Варшавы о задержании гражданина Польши, обвиняемого в работе на Россию, надо рассматривать в контексте предстоящей встречи президентов РФ и США:... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:14

2021-06-10T12:14

2021-06-10T12:14

россия

польша

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заявление Варшавы о задержании гражданина Польши, обвиняемого в работе на Россию, надо рассматривать в контексте предстоящей встречи президентов РФ и США: стоящий за польскими властями Запад тем самым пытается испортить информационный фон перед саммитом, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Гражданин Польши Януш Н. задержан по обвинению в шпионаже в пользу России, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сообщила генеральная прокуратура республики. По данным польского официального агентства РАР, речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost."Для меня совершенно очевидно, что тут все увязывается на политическую повестку. Мы же понимаем, что Польша всегда смотрит на "старших товарищей", - сказал Михайлов РИА Новости.Поскольку глобальная политическая повестка сейчас во многом завязана на предстоящую встречу лидеров России и США в Женеве, то нельзя исключать, что подобные сообщения и вбросы целенаправленно делаются перед в преддверии саммита, полагает собеседник агентства.Ранее в июне глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны.

https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html

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польша

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2021

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россия, польша, в мире