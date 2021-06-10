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Генерал ФСБ назвал причину вбросов о "российских шпионах"
Генерал ФСБ назвал причину вбросов о "российских шпионах" - РИА Новости, 10.06.2021
Генерал ФСБ назвал причину вбросов о "российских шпионах"
Заявление Варшавы о задержании гражданина Польши, обвиняемого в работе на Россию, надо рассматривать в контексте предстоящей встречи президентов РФ и США:... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:14
2021-06-10T12:14
2021-06-10T12:14
россия
польша
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Заявление Варшавы о задержании гражданина Польши, обвиняемого в работе на Россию, надо рассматривать в контексте предстоящей встречи президентов РФ и США: стоящий за польскими властями Запад тем самым пытается испортить информационный фон перед саммитом, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Гражданин Польши Януш Н. задержан по обвинению в шпионаже в пользу России, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сообщила генеральная прокуратура республики. По данным польского официального агентства РАР, речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost."Для меня совершенно очевидно, что тут все увязывается на политическую повестку. Мы же понимаем, что Польша всегда смотрит на "старших товарищей", - сказал Михайлов РИА Новости.Поскольку глобальная политическая повестка сейчас во многом завязана на предстоящую встречу лидеров России и США в Женеве, то нельзя исключать, что подобные сообщения и вбросы целенаправленно делаются перед в преддверии саммита, полагает собеседник агентства.Ранее в июне глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, польша, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Заявление Варшавы о задержании гражданина Польши, обвиняемого в работе на Россию
, надо рассматривать в контексте предстоящей встречи президентов РФ и США: стоящий за польскими властями Запад тем самым пытается испортить информационный фон перед саммитом, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Гражданин Польши Януш Н. задержан по обвинению в шпионаже в пользу России, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы, сообщила генеральная прокуратура республики. По данным польского официального агентства РАР, речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost.
"Для меня совершенно очевидно, что тут все увязывается на политическую повестку. Мы же понимаем, что Польша всегда смотрит на "старших товарищей", - сказал Михайлов РИА Новости.
Поскольку глобальная политическая повестка сейчас во многом завязана на предстоящую встречу лидеров России и США в Женеве, то нельзя исключать, что подобные сообщения и вбросы целенаправленно делаются перед в преддверии саммита, полагает собеседник агентства.
"Они просто пытаются испортить фон перед встречей. Это скоординированная последовательность действий, целью которой является даже не повлиять на российскую позицию - Запад понимает, что это невозможно, - а каким-то образом обозначить себя в этой истории. Безусловно, в нее вовлекают (иностранные) спецслужбы. Есть заказ, они его выполняют, давайте из этого исходить", - добавил Михайлов.
Ранее в июне глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг заявил, что активность российской разведки в Германии достигла уровня времен холодной войны.