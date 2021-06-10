Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу, назвал ее ярким политиком и сердечным человеком.
Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тысяч голосов. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования, отметив ее профессиональные и человеческие качества и преданность родному региону.
"Примите мои искренние соболезнования в связи с безвременным уходом Ларисы Кужугетовны Шойгу. Потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии, - большое горе для родных, близких, друзей и коллег. Лариса Кужугетовна была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком. Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы", - отметил премьер.
Он добавил, что все, кто ее знал, ценили её, уважали за целеустремлённость и творческий подход к решению самых сложных задач, искренность и доброжелательное отношение.
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