https://ria.ru/20210610/shoygu-1736544971.html

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу, назвал ее ярким политиком и сердечным... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T21:21

2021-06-10T21:21

2021-06-10T21:21

умерла лариса шойгу

лариса шойгу

михаил мишустин

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу, назвал ее ярким политиком и сердечным человеком.Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту от ЕР. В мае она победила в предварительном голосовании партии в Туве, набрав около 40 тысяч голосов. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования, отметив ее профессиональные и человеческие качества и преданность родному региону.Он добавил, что все, кто ее знал, ценили её, уважали за целеустремлённость и творческий подход к решению самых сложных задач, искренность и доброжелательное отношение.

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467000.html

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умерла лариса шойгу, лариса шойгу, михаил мишустин, госдума рф, единая россия, политика