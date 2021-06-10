https://ria.ru/20210610/shoygu-1736469272.html

Врио главы Тувы выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Врио главы Тувы выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

Врио главы Тувы выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу, отметив, что она останется в памяти красивой, обаятельной,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:57

2021-06-10T14:57

2021-06-10T15:44

умерла лариса шойгу

владислав ховалыг

россия

госдума рф

единая россия

сергей неверов

политика

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КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу, отметив, что она останется в памяти красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной.Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Самые глубокие соболезнования Сергею Кужугетовичу, родным и близким. Лариса Кужугетовна была красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной. Такой и останется в нашей памяти", - сообщил Ховалыг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что Лариса Шойгу с большим вниманием выслушивала проблемы людей и всегда помогала.

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467587.html

россия

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умерла лариса шойгу, владислав ховалыг, россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика