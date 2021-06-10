Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/shoygu-1736469272.html
Врио главы Тувы выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
Врио главы Тувы выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021
Врио главы Тувы выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу, отметив, что она останется в памяти красивой, обаятельной,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:57
2021-06-10T15:44
умерла лариса шойгу
владислав ховалыг
россия
госдума рф
единая россия
сергей неверов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736468564_1:0:1254:705_1920x0_80_0_0_4fe8b025ed76926e2e67f9420253d1b6.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу, отметив, что она останется в памяти красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной.Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу. "Самые глубокие соболезнования Сергею Кужугетовичу, родным и близким. Лариса Кужугетовна была красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной. Такой и останется в нашей памяти", - сообщил Ховалыг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Он отметил, что Лариса Шойгу с большим вниманием выслушивала проблемы людей и всегда помогала.
https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467587.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736468564_177:0:1117:705_1920x0_80_0_0_09a4734b26707acf3c06bbb7d61f67b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умерла лариса шойгу, владислав ховалыг, россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, политика

Врио главы Тувы выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

14:57 10.06.2021 (обновлено: 15:44 10.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу
Депутат Государственной Думы Лариса Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу, отметив, что она останется в памяти красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов сообщил, что скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу.
"Самые глубокие соболезнования Сергею Кужугетовичу, родным и близким. Лариса Кужугетовна была красивой, обаятельной, доброжелательной женщиной. Такой и останется в нашей памяти", - сообщил Ховалыг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что Лариса Шойгу с большим вниманием выслушивала проблемы людей и всегда помогала.
Член Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 14:49
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
 
Умерла Лариса ШойгуВладислав ХовалыгРоссияГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния