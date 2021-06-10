https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467000.html

Биография Ларисы Шойгу

Биография Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

Биография Ларисы Шойгу

Депутат Государственной Думы РФ Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тува). РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:58

2021-06-10T14:58

2021-06-10T14:58

чадан

лариса шойгу

справки

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Депутат Государственной Думы РФ Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тува).В 1977 году окончила Томский медицинский институт по специальности "лечебное дело", в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И. Пирогова. В 1977-1998 годах Лариса Шойгу работала врачом Тувинской республиканской психиатрической больницы.С 1998 по 1999 год занимала пост первого заместителя министра здравоохранения Тувы.В 1999-2007 годах была заместителем главного врача по страховой медицине 72-й Центральной поликлиники МЧС России.В 2005 году вступила в партию "Единая Россия".С 2007 года была депутатом Государственной думы ФС РФ V-VII созывов.В Госдуме VII созыва являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту.10 июня 2021 года Лариса Шойгу скончалась.Лариса Шойгу была врачом высшей категории, имела звание "Заслуженный врач России".В 2013 году за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность она была награждена орденом Дружбы. Лариса Шойгу была отмечена почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", почетной грамотой Государственной Думы.Лариса Шойгу была замужем за врачом-хирургом Константином Фламенбаумом (1948-2017). В браке родился сын Александр. Ее брат Сергей Шойгу – министр обороны РФ, генерал армии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чадан, лариса шойгу, справки