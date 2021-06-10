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Биография Ларисы Шойгу
Биография Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021
Биография Ларисы Шойгу
Депутат Государственной Думы РФ Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тува). РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:58
2021-06-10T14:58
чадан
лариса шойгу
справки
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Депутат Государственной Думы РФ Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тува).В 1977 году окончила Томский медицинский институт по специальности "лечебное дело", в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И. Пирогова. В 1977-1998 годах Лариса Шойгу работала врачом Тувинской республиканской психиатрической больницы.С 1998 по 1999 год занимала пост первого заместителя министра здравоохранения Тувы.В 1999-2007 годах была заместителем главного врача по страховой медицине 72-й Центральной поликлиники МЧС России.В 2005 году вступила в партию "Единая Россия".С 2007 года была депутатом Государственной думы ФС РФ V-VII созывов.В Госдуме VII созыва являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту.10 июня 2021 года Лариса Шойгу скончалась.Лариса Шойгу была врачом высшей категории, имела звание "Заслуженный врач России".В 2013 году за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность она была награждена орденом Дружбы. Лариса Шойгу была отмечена почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", почетной грамотой Государственной Думы.Лариса Шойгу была замужем за врачом-хирургом Константином Фламенбаумом (1948-2017). В браке родился сын Александр. Ее брат Сергей Шойгу – министр обороны РФ, генерал армии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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чадан, лариса шойгу, справки

Биография Ларисы Шойгу

14:58 10.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по регламенту и организации работы Госдумы РФ Лариса Шойгу
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по регламенту и организации работы Госдумы РФ Лариса Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Государственной Думы РФ Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тува).
В 1977 году окончила Томский медицинский институт по специальности "лечебное дело", в 1982 году - ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н.И. Пирогова.
В 1977-1998 годах Лариса Шойгу работала врачом Тувинской республиканской психиатрической больницы.
С 1998 по 1999 год занимала пост первого заместителя министра здравоохранения Тувы.
В 1999-2007 годах была заместителем главного врача по страховой медицине 72-й Центральной поликлиники МЧС России.
В 2005 году вступила в партию "Единая Россия".
С 2007 года была депутатом Государственной думы ФС РФ V-VII созывов.
В Госдуме VII созыва являлась заместителем председателя комитета по контролю и регламенту.
10 июня 2021 года Лариса Шойгу скончалась.
Лариса Шойгу была врачом высшей категории, имела звание "Заслуженный врач России".
В 2013 году за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность она была награждена орденом Дружбы.
Лариса Шойгу была отмечена почетным знаком Государственной Думы "За заслуги в развитии парламентаризма", почетной грамотой Государственной Думы.
Лариса Шойгу была замужем за врачом-хирургом Константином Фламенбаумом (1948-2017). В браке родился сын Александр. Ее брат Сергей Шойгу – министр обороны РФ, генерал армии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ЧаданЛариса ШойгуСправки
 
 
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