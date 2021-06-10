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В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив ее... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:49
2021-06-10T15:24
умерла лариса шойгу
политика
лариса шойгу
facebook
петр толстой
госдума рф
единая россия
сергей неверов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив ее профессиональные и человеческие качества и преданность родному региону - Туве.О кончине Ларисы Шойгу стало известно в четверг."Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход - большая потеря для всех нас", - написал Неверов в своем блоге в Facebook.Слова соболезнования выразил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Пришла трагическая новость, скончалась наша коллега по фракции "Единая Россия" в Госдуме Лариса Кужугетовна Шойгу – светлый и неравнодушный человек, со строгими принципами и твердыми убеждениями. Яркая, талантливая и чуткая, она никогда не проходила мимо человеческого несчастья, всегда старалась помочь. Нам всем будет ее не хватать", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
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умерла лариса шойгу, политика, лариса шойгу, facebook, петр толстой, госдума рф, единая россия, сергей неверов

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

14:49 10.06.2021 (обновлено: 15:24 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив ее профессиональные и человеческие качества и преданность родному региону - Туве.
О кончине Ларисы Шойгу стало известно в четверг.
"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход - большая потеря для всех нас", - написал Неверов в своем блоге в Facebook.
Слова соболезнования выразил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Пришла трагическая новость, скончалась наша коллега по фракции "Единая Россия" в Госдуме Лариса Кужугетовна Шойгу – светлый и неравнодушный человек, со строгими принципами и твердыми убеждениями. Яркая, талантливая и чуткая, она никогда не проходила мимо человеческого несчастья, всегда старалась помочь. Нам всем будет ее не хватать", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Член Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 14:49
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