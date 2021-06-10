https://ria.ru/20210610/shoygu-1736466882.html

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив ее... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:49

2021-06-10T14:49

2021-06-10T15:24

умерла лариса шойгу

политика

лариса шойгу

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петр толстой

госдума рф

единая россия

сергей неверов

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив ее профессиональные и человеческие качества и преданность родному региону - Туве.О кончине Ларисы Шойгу стало известно в четверг."Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход - большая потеря для всех нас", - написал Неверов в своем блоге в Facebook.Слова соболезнования выразил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Пришла трагическая новость, скончалась наша коллега по фракции "Единая Россия" в Госдуме Лариса Кужугетовна Шойгу – светлый и неравнодушный человек, со строгими принципами и твердыми убеждениями. Яркая, талантливая и чуткая, она никогда не проходила мимо человеческого несчастья, всегда старалась помочь. Нам всем будет ее не хватать", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736467587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла лариса шойгу, политика, лариса шойгу, facebook, петр толстой, госдума рф, единая россия, сергей неверов