В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
14:49 10.06.2021 (обновлено: 15:24 10.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив ее профессиональные и человеческие качества и преданность родному региону - Туве.
О кончине Ларисы Шойгу стало известно в четверг.
"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход - большая потеря для всех нас", - написал Неверов в своем блоге в Facebook.
Слова соболезнования выразил и вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Пришла трагическая новость, скончалась наша коллега по фракции "Единая Россия" в Госдуме Лариса Кужугетовна Шойгу – светлый и неравнодушный человек, со строгими принципами и твердыми убеждениями. Яркая, талантливая и чуткая, она никогда не проходила мимо человеческого несчастья, всегда старалась помочь. Нам всем будет ее не хватать", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Вчера, 14:49Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу