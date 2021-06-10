https://ria.ru/20210610/shoygu-1736466282.html

Экс-глава Тувы назвал смерть Ларисы Шойгу невосполнимой утратой

Экс-глава Тувы назвал смерть Ларисы Шойгу невосполнимой утратой - РИА Новости, 10.06.2021

Экс-глава Тувы назвал смерть Ларисы Шойгу невосполнимой утратой

Экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол заявил, что смерть депутата Госдумы Ларисы Шойгу, которая участвовала в жизни родного для нее региона, является невосполнимой... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:44

2021-06-10T14:44

2021-06-10T15:24

умерла лариса шойгу

лариса шойгу

политика

россия

госдума рф

единая россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

шолбан кара-оол

москва

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Экс-глава Тувы Шолбан Кара-Оол заявил, что смерть депутата Госдумы Ларисы Шойгу, которая участвовала в жизни родного для нее региона, является невосполнимой утратой, скорбит с родными и близкими.Сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу скончалась на 69-м году жизни."База, фундамент личности у нее был мощный. Нацеленность на поддержку своей малой Родины особенна была видна, когда она стала депутатом Госдумы от Тувы. Ответственность перед избирателями, всеми людьми - одно из самых ценных ее качеств. Лариса Кужугетовна очень мощно работала. Она подняла на новый уровень обязательное проведение региональных недель, личные приемы избирателей, встречи с коллективами, поддержку детей, больных, остро необходимое оборудование в больницы и школы. В ней сочетались строгость и человечность. Она делала добрые дела без заигрываний. Люди к ней тянулись и рады были общаться", - написал Кара-Оол в своем ВКонтакте"Когда теряешь таких людей, то четко понимаешь, что значит невосполнимая утрата. Очень большая потеря. Имя Ларисы Кужугетовны Шойгу останется в истории. Скорблю с родными и близкими", - добавил он.Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1976-1998 годах работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице, где прошла путь от простого врача до заместителя главного врача по лечебной работе. В 1998 году занимала должность первого заместителя министра здравоохранения республики Тува. В 1999 году - заместитель главного врача поликлиники № 72 Москвы. В 2000 году - заместитель начальника по страховой медицине центральной поликлиники МЧС России в Москве. С 2007 года - депутат Госдумы от "Единой России".

https://ria.ru/20210610/er-1736460660.html

https://ria.ru/20210610/shoygu-1736458973.html

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