https://ria.ru/20210610/shoygu-1736458973.html

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив, что она была отзывчивым и добрым... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:15

2021-06-10T14:15

2021-06-10T15:24

умерла лариса шойгу

политика

лариса шойгу

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив, что она была отзывчивым и добрым человеком.Спикер нижней палаты отметил, что с 2007 года Лариса Шойгу была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами."Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны", - добавил Володин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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