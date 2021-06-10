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Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив, что она была отзывчивым и добрым... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:15
2021-06-10T14:15
2021-06-10T15:24
умерла лариса шойгу
политика
лариса шойгу
госдума рф
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу, отметив, что она была отзывчивым и добрым человеком.Спикер нижней палаты отметил, что с 2007 года Лариса Шойгу была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами."Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны", - добавил Володин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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умерла лариса шойгу, политика, лариса шойгу, госдума рф