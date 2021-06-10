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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:03
2021-06-10T15:43
умерла лариса шойгу
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.Как рассказал РИА Новости источник из близкого окружения депутата, она умерла после тяжелой и продолжительной болезни.Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В 1977 году она окончила Томский медицинский институт. С 1976 по 1998 годы — работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице и прошла путь до заместителя главного врача по лечебной работе. После этого она стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тува, а в 1998 году переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС.В 2007 году ее избрали депутатом Госдумы. С 2011 года она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту. Шойгу была врачом высшей категории, имела звание "Заслуженный врач России", в 2013 году ее наградили орденом Дружбы.
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умерла лариса шойгу, госдума рф

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

14:03 10.06.2021 (обновлено: 15:43 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛариса Шойгу
Лариса Шойгу - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу", — приводит его слова пресс-служба фракции.
Как рассказал РИА Новости источник из близкого окружения депутата, она умерла после тяжелой и продолжительной болезни.
Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В 1977 году она окончила Томский медицинский институт. С 1976 по 1998 годы — работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице и прошла путь до заместителя главного врача по лечебной работе. После этого она стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тува, а в 1998 году переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС.
В 2007 году ее избрали депутатом Госдумы. С 2011 года она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту.
Шойгу была врачом высшей категории, имела звание "Заслуженный врач России", в 2013 году ее наградили орденом Дружбы.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ
Член Комитета ГД по охране здоровья Лариса Шойгу на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Умерла Лариса ШойгуГосдума РФ
 
 
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