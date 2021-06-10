https://ria.ru/20210610/shoygu-1736456994.html

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу - РИА Новости, 10.06.2021

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:03

2021-06-10T14:03

2021-06-10T15:43

умерла лариса шойгу

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов.Как рассказал РИА Новости источник из близкого окружения депутата, она умерла после тяжелой и продолжительной болезни.Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В 1977 году она окончила Томский медицинский институт. С 1976 по 1998 годы — работала в Тувинской республиканской психиатрической больнице и прошла путь до заместителя главного врача по лечебной работе. После этого она стала первым заместителем министра здравоохранения Республики Тува, а в 1998 году переехала в Москву и работала в центральной поликлинике МЧС.В 2007 году ее избрали депутатом Госдумы. С 2011 года она была заместителем председателя комитета по контролю и регламенту. Шойгу была врачом высшей категории, имела звание "Заслуженный врач России", в 2013 году ее наградили орденом Дружбы.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умерла лариса шойгу, госдума рф