Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России
09:31 10.06.2021 (обновлено: 10:00 10.06.2021)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Японскую шхуну "Эйхо-мару", задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
"Штраф японской стороной оплачен в полном объеме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории Российской Федерации в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе разбирательства по факту нарушения правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ вина капитана судна была полностью доказана.
"Судовладелец и капитан японского судна привлечены к административной ответственности по факту совершенных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17, статьи 18.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа", - отмечается в релизе.
Кроме того, капитан рыболовецкой шхуны за невыполнение законных требований пограничников привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ.
"Общая сумма штрафов составила 6 миллионов рублей", - резюмировало ведомство.
Официальный Токио отмечал, что судно "Эйхо-мару" вело промысел в исключительной экономической зоне Японии, а потому заявил протест в связи с его задержанием и препровождением в порт Корсаков российскими пограничниками. В свою очередь, Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента со шхуной, зашедшей в исключительную экономическую зону РФ.