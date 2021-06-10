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Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России
Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России - РИА Новости, 10.06.2021
Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России
Японскую шхуну "Эйхо-мару", задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T09:31
2021-06-10T10:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
япония
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Японскую шхуну "Эйхо-мару", задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области."Штраф японской стороной оплачен в полном объеме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории Российской Федерации в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ходе разбирательства по факту нарушения правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ вина капитана судна была полностью доказана.Кроме того, капитан рыболовецкой шхуны за невыполнение законных требований пограничников привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ."Общая сумма штрафов составила 6 миллионов рублей", - резюмировало ведомство.Официальный Токио отмечал, что судно "Эйхо-мару" вело промысел в исключительной экономической зоне Японии, а потому заявил протест в связи с его задержанием и препровождением в порт Корсаков российскими пограничниками. В свою очередь, Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента со шхуной, зашедшей в исключительную экономическую зону РФ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), япония, сахалинская область, происшествия

Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России

09:31 10.06.2021 (обновлено: 10:00 10.06.2021)
 
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Лов крабов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Фред Гринберг
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Японскую шхуну "Эйхо-мару", задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
"Штраф японской стороной оплачен в полном объеме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории Российской Федерации в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе разбирательства по факту нарушения правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ вина капитана судна была полностью доказана.
"Судовладелец и капитан японского судна привлечены к административной ответственности по факту совершенных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 8.17, статьи 18.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа", - отмечается в релизе.
Кроме того, капитан рыболовецкой шхуны за невыполнение законных требований пограничников привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ.
"Общая сумма штрафов составила 6 миллионов рублей", - резюмировало ведомство.
Официальный Токио отмечал, что судно "Эйхо-мару" вело промысел в исключительной экономической зоне Японии, а потому заявил протест в связи с его задержанием и препровождением в порт Корсаков российскими пограничниками. В свою очередь, Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента со шхуной, зашедшей в исключительную экономическую зону РФ.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ЯпонияСахалинская областьПроисшествия
 
 
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