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Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России

Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России - РИА Новости, 10.06.2021

Задержанную японскую шхуну оштрафовали и выдворили за пределы России

Японскую шхуну "Эйхо-мару", задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 миллионов рублей,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:31

2021-06-10T09:31

2021-06-10T10:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

япония

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июн – РИА Новости. Японскую шхуну "Эйхо-мару", задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области."Штраф японской стороной оплачен в полном объеме, административный арест с японского судна снят. Шхуна выдворена за пределы территории Российской Федерации в сопровождении корабля береговой охраны ПУ ФСБ РФ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ходе разбирательства по факту нарушения правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ вина капитана судна была полностью доказана.Кроме того, капитан рыболовецкой шхуны за невыполнение законных требований пограничников привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 19.4 КоАП РФ."Общая сумма штрафов составила 6 миллионов рублей", - резюмировало ведомство.Официальный Токио отмечал, что судно "Эйхо-мару" вело промысел в исключительной экономической зоне Японии, а потому заявил протест в связи с его задержанием и препровождением в порт Корсаков российскими пограничниками. В свою очередь, Москва выразила посольству Японии решительный протест из-за инцидента со шхуной, зашедшей в исключительную экономическую зону РФ.

россия

япония

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), япония, сахалинская область, происшествия