https://ria.ru/20210610/sertifikaty-1736459635.html

В Сан-Марино вводят цифровые сертификаты вакцинации

В Сан-Марино вводят цифровые сертификаты вакцинации - РИА Новости, 10.06.2021

В Сан-Марино вводят цифровые сертификаты вакцинации

Власти Сан-Марино, где завершается кампания по вакцинации населения от COVID-19 с активным использованием российского препарата "Спутник V", приняли решение о... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:19

2021-06-10T14:19

2021-06-10T14:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

сан-марино

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732657710_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_e55b65e112fafae260bf0864e67674e4.jpg

РИМ, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти Сан-Марино, где завершается кампания по вакцинации населения от COVID-19 с активным использованием российского препарата "Спутник V", приняли решение о введении собственного цифрового коронавирусного сертификата, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного конгресса (правительства) этой небольшой республики, расположенной на Апеннинском полуострове."В настоящее время граждане Сан-Марино, которые сделали оба укола, могут получить удостоверение о вакцинации, действующее на национальной территории. Его обладатели могут, в частности, посещать бары, рестораны, магазины и учреждения без медицинской маски. Со вчерашнего дня еще 8 тысяч санмаринцев начали получать такие документы, свидетельствующие о полном прохождении ими курса вакцинации. Это важный знак возвращения к обычной жизни", - подчеркнул представитель высшего органа исполнительной власти."Помимо этого, только что был одобрен законодательный декрет, который предусматривает введение цифрового коронавирусного сертификата, который будет содержать информацию о прививке от COVID-19, отрицательном молекулярном или антигенном тесте или о факте перенесенного заболевания и наличии антител. Такой документ должен дать возможность гражданам нашей республики свободно перемещаться за ее пределами. Он появится до 1 июля, когда в ЕС должна полноценно заработать система электронных сертификатов", - отметил собеседник агентства.Информированный источник в парламентских кругах Сан-Марино подтвердил РИА Новости, что в настоящее время местные власти ведут активные контакты в целях признания национального коронавирусного сертификата в Евросоюзе, членом которого республика не является, а также другими иностранными государствами. По его словам, ситуацию несколько осложнят тот факт, что российский препарат "Спутник V", которым вакцинировалось абсолютное большинство граждан Сан-Марино, до сих пор не получил одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств, однако, судя по всему, сертификат все-таки будет признан в ЕС.В Институте социального обеспечения (ISS) Сан-Марино РИА Новости сообщили, что для введения электронного сертификата сейчас создается национальная информационная система, благодаря которой любой гражданин сможет загрузить этот документ себе на смартфон непосредственно из электронной медицинской карты."Что касается хода кампании по вакцинации, то в Сан-Марино она вступила в завершающую стадию. В конце мая мы фактически решили задачу образования коллективного иммунитета, добившись вакцинации свыше 70% взрослого населения республики. В настоящий момент этот показатель близок к 75%. Пока еще несколько сот человек должны получить вторую дозу вакцины. Кроме того, 1 июня было принято решение о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет, что открывает возможность сделать прививки еще примерно для 1000-1300 человек", - заявил представитель ведомства.По его словам, в настоящий момент в Сан-Марино уже распределены свыше 43 тысяч доз вакцин от COVID-19, в том числе около 38 тысяч доз препарата "Спутник V". Кроме того, 375 уколов сделаны в рамках программы по вакцинации иностранных туристов, среди которых граждане Аргентины, Бразилии, Канады, Китая, Латвии, России, США, Филиппин, Франции, Швейцарии и других государств. Примечательно, что в числе этих людей немало тех, кто специально приехал в Сан-Марино за "русской прививкой", чтобы не делать вакцинацию американскими препаратами."Общая ситуация с вакцинацией позволяет нам надеяться на образование в республике свободной от COVID зоны. 6 мая мы закрыли коронавирусное отделение нашей больницы. В течение трех последних недель у нас не зарегистрировано ни одного случая нового заражения COVID-19. Только два человека в Сан-Марино все еще заражены коронавирусом и соблюдают режим изоляции по месту своего жительства", - указал представитель ISS.Ранее в интервью РИА Новости госсекретарь (министр) Сан-Марино по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта отметил, что республика, которая в феврале оказалось единственной страной Европы, где не было ни одной дозы вакцины от COVID-19, благодаря "Спутнику V" смогла активно провести кампанию по вакцинации. Он подчеркнул, что российский препарат является надежным средством и хорошо зарекомендовал себя в Сан-Марино.Согласно официальным данным, в Сан-Марино с начала эпидемии были зафиксированы 5090 случаев заражения коронавирусом, жертвами заболевания стали 90 человек.

https://ria.ru/20210517/turizm-1732562710.html

https://ria.ru/20210510/sputnik-1731666012.html

https://ria.ru/20210512/sputnik-1731951381.html

россия

сан-марино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сан-марино, в мире