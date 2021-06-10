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Рябков рассказал о готовящейся договоренности по иранской ядерной сделке
Рябков рассказал о готовящейся договоренности по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 10.06.2021
Рябков рассказал о готовящейся договоренности по иранской ядерной сделке
В Москве исходят из того, что обеспечение условий для возврата иранской нефти на рынок является одним из главных компонентов готовящейся договорённости по... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:02
2021-06-10T11:13
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тегеран (город)
вена
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Москве исходят из того, что обеспечение условий для возврата иранской нефти на рынок является одним из главных компонентов готовящейся договорённости по иранской ядерной сделке, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я исхожу из того, что один из главных компонентов готовящейся договорённости - это обеспечение условий для возвращения иранской нефти на мировой рынок", - сказал Рябков."Сейчас речь идёт о том, чтобы вернуться к полнокровному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.) в том виде, как он был заключён в 2015 году. С этим есть сложности как политического, так и технического характера, причём применительно к санкциям эти сложности связаны с тем, что параллельно с введением ограничительных мер, бивших по экономике Ирана в период после выхода США из СВПД, Вашингтон вводил дополнительные санкции безотносительно к СВПД под другим предлогом", - сказал Рябков.Он добавил, что сейчас в том числе в Вене идёт обсуждение того, "в каком объеме разного рода санкции могут быть отменены и каковы должны быть в этой ситуации встречные шаги со стороны Тегерана"."Это очень деликатный момент…. Позиция Ирана о том, что США должны отменить свои санкции, причём сделать это в первоочередном порядке, нам вполне понятна - по большому счету, несмотря на переговоры, политика максимального давления в отношении Ирана по-прежнему применяется… Но вот последовательность шагов, синхронизация мер и в том числе вопрос о том, в каком объеме американские санкции и в какой последовательности могут и должны быть отменены, - это один из предметов текущих переговоров. Как и ожидаемые встречные шаги Ирана по возвращению к полному выполнению ядерной сделки, что называется, в соответствии с её "заводскими настройками", - пояснил Рябков.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке. В конце мая начался пятый раунд. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, вашингтон, дональд трамп, великобритания, москва, франция, германия, китай, тегеран (город), вена, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, иран, в мире

Рябков рассказал о готовящейся договоренности по иранской ядерной сделке

10:02 10.06.2021 (обновлено: 11:13 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Москве исходят из того, что обеспечение условий для возврата иранской нефти на рынок является одним из главных компонентов готовящейся договорённости по иранской ядерной сделке, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что один из главных компонентов готовящейся договорённости - это обеспечение условий для возвращения иранской нефти на мировой рынок", - сказал Рябков.
"Сейчас речь идёт о том, чтобы вернуться к полнокровному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.) в том виде, как он был заключён в 2015 году. С этим есть сложности как политического, так и технического характера, причём применительно к санкциям эти сложности связаны с тем, что параллельно с введением ограничительных мер, бивших по экономике Ирана в период после выхода США из СВПД, Вашингтон вводил дополнительные санкции безотносительно к СВПД под другим предлогом", - сказал Рябков.
Он добавил, что сейчас в том числе в Вене идёт обсуждение того, "в каком объеме разного рода санкции могут быть отменены и каковы должны быть в этой ситуации встречные шаги со стороны Тегерана".
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Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке
"Это очень деликатный момент…. Позиция Ирана о том, что США должны отменить свои санкции, причём сделать это в первоочередном порядке, нам вполне понятна - по большому счету, несмотря на переговоры, политика максимального давления в отношении Ирана по-прежнему применяется… Но вот последовательность шагов, синхронизация мер и в том числе вопрос о том, в каком объеме американские санкции и в какой последовательности могут и должны быть отменены, - это один из предметов текущих переговоров. Как и ожидаемые встречные шаги Ирана по возвращению к полному выполнению ядерной сделки, что называется, в соответствии с её "заводскими настройками", - пояснил Рябков.
В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке. В конце мая начался пятый раунд. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Читайте полный текст интервью >>>
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 15:53
МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку
 
РоссияВашингтонДональд ТрампВеликобританияМоскваФранцияГерманияКитайТегеран (город)ВенаСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей РябковИранВ мире
 
 
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