https://ria.ru/20210610/sdelka-1736405772.html

Рябков рассказал о готовящейся договоренности по иранской ядерной сделке

Рябков рассказал о готовящейся договоренности по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 10.06.2021

Рябков рассказал о готовящейся договоренности по иранской ядерной сделке

В Москве исходят из того, что обеспечение условий для возврата иранской нефти на рынок является одним из главных компонентов готовящейся договорённости по... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:02

2021-06-10T10:02

2021-06-10T11:13

россия

вашингтон

дональд трамп

великобритания

москва

франция

германия

китай

тегеран (город)

вена

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Москве исходят из того, что обеспечение условий для возврата иранской нефти на рынок является одним из главных компонентов готовящейся договорённости по иранской ядерной сделке, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я исхожу из того, что один из главных компонентов готовящейся договорённости - это обеспечение условий для возвращения иранской нефти на мировой рынок", - сказал Рябков."Сейчас речь идёт о том, чтобы вернуться к полнокровному выполнению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - ред.) в том виде, как он был заключён в 2015 году. С этим есть сложности как политического, так и технического характера, причём применительно к санкциям эти сложности связаны с тем, что параллельно с введением ограничительных мер, бивших по экономике Ирана в период после выхода США из СВПД, Вашингтон вводил дополнительные санкции безотносительно к СВПД под другим предлогом", - сказал Рябков.Он добавил, что сейчас в том числе в Вене идёт обсуждение того, "в каком объеме разного рода санкции могут быть отменены и каковы должны быть в этой ситуации встречные шаги со стороны Тегерана"."Это очень деликатный момент…. Позиция Ирана о том, что США должны отменить свои санкции, причём сделать это в первоочередном порядке, нам вполне понятна - по большому счету, несмотря на переговоры, политика максимального давления в отношении Ирана по-прежнему применяется… Но вот последовательность шагов, синхронизация мер и в том числе вопрос о том, в каком объеме американские санкции и в какой последовательности могут и должны быть отменены, - это один из предметов текущих переговоров. Как и ожидаемые встречные шаги Ирана по возвращению к полному выполнению ядерной сделки, что называется, в соответствии с её "заводскими настройками", - пояснил Рябков.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке. В конце мая начался пятый раунд. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210601/sdelka-1735128695.html

https://ria.ru/20210524/svpd-1733674726.html

россия

вашингтон

великобритания

москва

франция

германия

китай

тегеран (город)

вена

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вашингтон, дональд трамп, великобритания, москва, франция, германия, китай, тегеран (город), вена, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей рябков, иран, в мире