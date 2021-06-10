https://ria.ru/20210610/schaste-1736393460.html

Названы самые счастливые города России

Названы самые счастливые города России - РИА Новости, 10.06.2021

Названы самые счастливые города России

Самые счастливые люди в России живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:35

2021-06-10T07:35

2021-06-10T08:39

сбер

работа.ру

россия

нижний новгород

москва

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самые счастливые люди в России живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% - в Петербурге, а 13% - в Екатеринбурге.Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) живет в Москве. Еще 13% указали, что проживают в Нижнем Новгороде, а 9% - в Петербурге."Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 19,2 миллиона резюме, зарегистрировано более 660 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.

https://ria.ru/20210608/prestupnost-1736082298.html

россия

нижний новгород

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, работа.ру, россия, нижний новгород, москва, общество