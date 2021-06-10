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Названы самые счастливые города России
Названы самые счастливые города России - РИА Новости, 10.06.2021
Названы самые счастливые города России
Самые счастливые люди в России живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:35
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сбер
работа.ру
россия
нижний новгород
москва
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самые счастливые люди в России живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% - в Петербурге, а 13% - в Екатеринбурге.Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) живет в Москве. Еще 13% указали, что проживают в Нижнем Новгороде, а 9% - в Петербурге."Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 19,2 миллиона резюме, зарегистрировано более 660 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
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сбер, работа.ру, россия, нижний новгород, москва, общество

Названы самые счастливые города России

07:35 10.06.2021 (обновлено: 08:39 10.06.2021)
 
© Depositphotos / AntonioGuillemFВстреча друзей
Встреча друзей - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / AntonioGuillemF
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самые счастливые люди в России живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов России.
"На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый - в Новосибирске", - выяснили аналитики сервиса.
Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% - в Петербурге, а 13% - в Екатеринбурге.
Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) живет в Москве. Еще 13% указали, что проживают в Нижнем Новгороде, а 9% - в Петербурге.
"Работа.ру" - сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 19,2 миллиона резюме, зарегистрировано более 660 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий каждый месяц.
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СберРабота.руРоссияНижний НовгородМоскваОбщество
 
 
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