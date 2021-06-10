https://ria.ru/20210610/sboy-1736440600.html

В работе мобильного приложения и интернет-банка "Открытие" произошел сбой

В работе мобильного приложения и интернет-банка "Открытие" произошел сбой - РИА Новости, 10.06.2021

В работе мобильного приложения и интернет-банка "Открытие" произошел сбой

Клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие", проблему устраняют, сообщили в колл-центре кредитной... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:34

2021-06-10T12:34

2021-06-10T12:40

технологии

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие", проблему устраняют, сообщили в колл-центре кредитной организации."В данный момент могут наблюдаться проблемы со входом в интернет-банк и мобильное приложение. Работоспособность систем восстановим в ближайшее время", - говорится в сообщении колл-центра.В чате поддержки пользователей РИА Новости уточнили, что банк проводит технические работы и пообещали исправить все в ближайшее время.

https://ria.ru/20210608/sboy-1736180393.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии