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В работе мобильного приложения и интернет-банка "Открытие" произошел сбой
В работе мобильного приложения и интернет-банка "Открытие" произошел сбой - РИА Новости, 10.06.2021
В работе мобильного приложения и интернет-банка "Открытие" произошел сбой
Клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие", проблему устраняют, сообщили в колл-центре кредитной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:34
2021-06-10T12:34
2021-06-10T12:40
технологии
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие", проблему устраняют, сообщили в колл-центре кредитной организации."В данный момент могут наблюдаться проблемы со входом в интернет-банк и мобильное приложение. Работоспособность систем восстановим в ближайшее время", - говорится в сообщении колл-центра.В чате поддержки пользователей РИА Новости уточнили, что банк проводит технические работы и пообещали исправить все в ближайшее время.
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технологии
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Клиенты могут испытывать проблемы со входом в мобильное приложение и интернет-версию банка "Открытие", проблему устраняют, сообщили в колл-центре кредитной организации.
"В данный момент могут наблюдаться проблемы со входом в интернет-банк и мобильное приложение. Работоспособность систем восстановим в ближайшее время", - говорится в сообщении колл-центра.
В чате поддержки пользователей РИА Новости уточнили, что банк проводит технические работы и пообещали исправить все в ближайшее время.