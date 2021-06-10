https://ria.ru/20210610/sberezheniya-1736420338.html

Эксперты рассказали, у каких специалистов самые большие сбережения

Эксперты рассказали, у каких специалистов самые большие сбережения - РИА Новости, 10.06.2021

Эксперты рассказали, у каких специалистов самые большие сбережения

Больше всего средств получается откладывать у специалистов в области бухгалтерии и финансов, юридической и строительной сферах, маркетинге, рекламе и банковском РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:17

2021-06-10T11:17

2021-06-10T16:51

россия

самарская область

краснодарский край

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Больше всего средств получается откладывать у специалистов в области бухгалтерии и финансов, юридической и строительной сферах, маркетинге, рекламе и банковском деле, показало исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Компании провели исследование в мае 2021 года, в нем приняли участие 2261 работающих жителей России."В топ-5 проф областей, работники которых откладывают деньги чаще всего, вошли бухгалтерия и финансы (81%), юридическая и строительная сферы (по 78%), маркетинг и реклама (77%) и банковское дело (75%)", - говорится в сообщении.Меньше всего возможностей для сбережений у рабочего персонала - только 6 из 10 специалистов откладывают деньги, причем 43% из них направляют на накопления до 10% ежемесячного дохода."Треть респондентов (31%) признались, что откладывают от 5% до 10% дохода ежемесячно, 17% откладывают менее 5%, 16% откладывают от 15% до 30% дохода, а каждый четвертый опрошенный вообще ничего не направляет средства на сбережения. Более 50% дохода получается отправить в накопления у 4% респондентов, еще 7% откладывают от 30% до 50% ежемесячных поступлений", - добавляется в сообщении.Лидерами среди респондентов, не делающих сбережения, оказались жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Самарской областей - без накоплений здесь живет каждый третий человек. Больше всего внимания накоплениям уделяют респонденты из Свердловской области и Татарстана - здесь о сбережениях заботятся более 80% жителей.

https://ria.ru/20210610/zarplata-1736392361.html

https://ria.ru/20210609/professiya-1736233693.html

россия

самарская область

краснодарский край

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россия, самарская область, краснодарский край