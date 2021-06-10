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Эксперты рассказали, у каких специалистов самые большие сбережения
Эксперты рассказали, у каких специалистов самые большие сбережения - РИА Новости, 10.06.2021
Эксперты рассказали, у каких специалистов самые большие сбережения
Больше всего средств получается откладывать у специалистов в области бухгалтерии и финансов, юридической и строительной сферах, маркетинге, рекламе и банковском РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:17
2021-06-10T16:51
россия
самарская область
краснодарский край
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Больше всего средств получается откладывать у специалистов в области бухгалтерии и финансов, юридической и строительной сферах, маркетинге, рекламе и банковском деле, показало исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Компании провели исследование в мае 2021 года, в нем приняли участие 2261 работающих жителей России."В топ-5 проф областей, работники которых откладывают деньги чаще всего, вошли бухгалтерия и финансы (81%), юридическая и строительная сферы (по 78%), маркетинг и реклама (77%) и банковское дело (75%)", - говорится в сообщении.Меньше всего возможностей для сбережений у рабочего персонала - только 6 из 10 специалистов откладывают деньги, причем 43% из них направляют на накопления до 10% ежемесячного дохода."Треть респондентов (31%) признались, что откладывают от 5% до 10% дохода ежемесячно, 17% откладывают менее 5%, 16% откладывают от 15% до 30% дохода, а каждый четвертый опрошенный вообще ничего не направляет средства на сбережения. Более 50% дохода получается отправить в накопления у 4% респондентов, еще 7% откладывают от 30% до 50% ежемесячных поступлений", - добавляется в сообщении.Лидерами среди респондентов, не делающих сбережения, оказались жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Самарской областей - без накоплений здесь живет каждый третий человек. Больше всего внимания накоплениям уделяют респонденты из Свердловской области и Татарстана - здесь о сбережениях заботятся более 80% жителей.
https://ria.ru/20210610/zarplata-1736392361.html
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россия, самарская область, краснодарский край
Эксперты рассказали, у каких специалистов самые большие сбережения
11:17 10.06.2021 (обновлено: 16:51 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Исследование HH.ru и "Денег Вперед" показало, что больше всего откладывают бухгалтеры и юристы

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Больше всего средств получается откладывать у специалистов в области бухгалтерии и финансов, юридической и строительной сферах, маркетинге, рекламе и банковском деле, показало исследование российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и финтех-компании "Деньги Вперед", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Компании провели исследование в мае 2021 года, в нем приняли участие 2261 работающих жителей России.
"В топ-5 проф областей, работники которых откладывают деньги чаще всего, вошли бухгалтерия и финансы (81%), юридическая и строительная сферы (по 78%), маркетинг и реклама (77%) и банковское дело (75%)", - говорится в сообщении.
Меньше всего возможностей для сбережений у рабочего персонала - только 6 из 10 специалистов откладывают деньги, причем 43% из них направляют на накопления до 10% ежемесячного дохода.
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"Треть респондентов (31%) признались, что откладывают от 5% до 10% дохода ежемесячно, 17% откладывают менее 5%, 16% откладывают от 15% до 30% дохода, а каждый четвертый опрошенный вообще ничего не направляет средства на сбережения. Более 50% дохода получается отправить в накопления у 4% респондентов, еще 7% откладывают от 30% до 50% ежемесячных поступлений", - добавляется в сообщении.
Лидерами среди респондентов, не делающих сбережения, оказались жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Самарской областей - без накоплений здесь живет каждый третий человек. Больше всего внимания накоплениям уделяют респонденты из Свердловской области и Татарстана - здесь о сбережениях заботятся более 80% жителей.
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