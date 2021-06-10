https://ria.ru/20210610/sapega-1736550934.html

Москалькова не получала обращений в защиту Сапеги

Москалькова не получала обращений в защиту Сапеги - РИА Новости, 10.06.2021

Москалькова не получала обращений в защиту Сапеги

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала обращений в защиту задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, рассказали РИА... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T23:05

2021-06-10T23:05

2021-06-10T23:05

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

татьяна москалькова

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала обращений в защиту задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, рассказали РИА Новости в аппарате российского омбудсмена."К нам (в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ - ред.) до сих пор обращений в защиту Софьи (Сапеги - ред.) не поступало", - сказал собеседник агентства.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html

https://ria.ru/20210609/sapega-1736254122.html

россия

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, татьяна москалькова, белоруссия, в мире