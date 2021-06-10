Москалькова не получала обращений в защиту Сапеги
Уполномоченный по правам человека в России Москалькова не получала обращений в защиту Сапеги
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала обращений в защиту задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, рассказали РИА Новости в аппарате российского омбудсмена.
"К нам (в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ - ред.) до сих пор обращений в защиту Софьи (Сапеги - ред.) не поступало", - сказал собеседник агентства.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
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Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.