Российский консул посетил Сапегу в СИЗО
МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился в среду с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на содержание она не высказывала.
"Консульский доступ к Сапеге был предоставлен. Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с Сапегой. Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила", - сказал посол на пресс-конференции.
Он рассказал, что в случае с доступом к Сапеге, а также к еще одному арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову российская сторона запросила белорусские власти о многократном консульском доступе. Разрешение на многократный консульский доступ к Сапеге получен, по Дудникову вопрос решается.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона держит на контроле ситуацию с арестованными россиянами, оказывает им консульскую помощь.
"И Сапега, и Дудников – обладатели общегражданских российских паспортов, следовательно никакими иммунитетами, исключениями из правового поля Беларуси не обладают. Им выдвигаются обвинения по конкретным статьям уголовного кодекса Беларуси. В этом контексте мы принимаем это за данность. Как будут развиваться события в обоих случаях? Мы будем выяснять… безусловно, разговоры по обоим случаям происходят… Уверяю, уровень этих разговоров высокий", - сказал Лукьянов.
При этом он не стал конкретно отвечать на вопрос о возможности их выдачи России, о чем поинтересовались журналисты.
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