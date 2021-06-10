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Российский консул посетил Сапегу в СИЗО
Российский консул посетил Сапегу в СИЗО - РИА Новости, 10.06.2021
Российский консул посетил Сапегу в СИЗО
Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился в среду с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:07
2021-06-10T14:07
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
евгений лукьянов
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился в среду с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на содержание она не высказывала.Он рассказал, что в случае с доступом к Сапеге, а также к еще одному арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову российская сторона запросила белорусские власти о многократном консульском доступе. Разрешение на многократный консульский доступ к Сапеге получен, по Дудникову вопрос решается.Дипломат подчеркнул, что российская сторона держит на контроле ситуацию с арестованными россиянами, оказывает им консульскую помощь."И Сапега, и Дудников – обладатели общегражданских российских паспортов, следовательно никакими иммунитетами, исключениями из правового поля Беларуси не обладают. Им выдвигаются обвинения по конкретным статьям уголовного кодекса Беларуси. В этом контексте мы принимаем это за данность. Как будут развиваться события в обоих случаях? Мы будем выяснять… безусловно, разговоры по обоим случаям происходят… Уверяю, уровень этих разговоров высокий", - сказал Лукьянов.При этом он не стал конкретно отвечать на вопрос о возможности их выдачи России, о чем поинтересовались журналисты.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, евгений лукьянов, белоруссия, в мире

Российский консул посетил Сапегу в СИЗО

14:07 10.06.2021
 
© REUTERS / StringerСофия Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился в среду с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на содержание она не высказывала.
"Консульский доступ к Сапеге был предоставлен. Вчера состоялась очередная встреча нашего консула с Сапегой. Каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия содержания она не сообщила", - сказал посол на пресс-конференции.
Он рассказал, что в случае с доступом к Сапеге, а также к еще одному арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову российская сторона запросила белорусские власти о многократном консульском доступе. Разрешение на многократный консульский доступ к Сапеге получен, по Дудникову вопрос решается.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона держит на контроле ситуацию с арестованными россиянами, оказывает им консульскую помощь.
"И Сапега, и Дудников – обладатели общегражданских российских паспортов, следовательно никакими иммунитетами, исключениями из правового поля Беларуси не обладают. Им выдвигаются обвинения по конкретным статьям уголовного кодекса Беларуси. В этом контексте мы принимаем это за данность. Как будут развиваться события в обоих случаях? Мы будем выяснять… безусловно, разговоры по обоим случаям происходят… Уверяю, уровень этих разговоров высокий", - сказал Лукьянов.
При этом он не стал конкретно отвечать на вопрос о возможности их выдачи России, о чем поинтересовались журналисты.
София Сапега - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияЕвгений ЛукьяновБелоруссияВ мире
 
 
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