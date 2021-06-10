https://ria.ru/20210610/sapega-1736458166.html

Российский консул посетил Сапегу в СИЗО

Российский консул посетил Сапегу в СИЗО - РИА Новости, 10.06.2021

Российский консул посетил Сапегу в СИЗО

Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился в среду с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:07

2021-06-10T14:07

2021-06-10T14:07

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

евгений лукьянов

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 июн – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что российский консул встретился в среду с арестованной россиянкой Софьей Сапегой, жалоб на содержание она не высказывала.Он рассказал, что в случае с доступом к Сапеге, а также к еще одному арестованному в Белоруссии россиянину Егору Дудникову российская сторона запросила белорусские власти о многократном консульском доступе. Разрешение на многократный консульский доступ к Сапеге получен, по Дудникову вопрос решается.Дипломат подчеркнул, что российская сторона держит на контроле ситуацию с арестованными россиянами, оказывает им консульскую помощь."И Сапега, и Дудников – обладатели общегражданских российских паспортов, следовательно никакими иммунитетами, исключениями из правового поля Беларуси не обладают. Им выдвигаются обвинения по конкретным статьям уголовного кодекса Беларуси. В этом контексте мы принимаем это за данность. Как будут развиваться события в обоих случаях? Мы будем выяснять… безусловно, разговоры по обоим случаям происходят… Уверяю, уровень этих разговоров высокий", - сказал Лукьянов.При этом он не стал конкретно отвечать на вопрос о возможности их выдачи России, о чем поинтересовались журналисты.

https://ria.ru/20210604/sapega-1735697267.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, евгений лукьянов, белоруссия, в мире