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Европарламент призвал расследовать "роль России" в инциденте с Ryanair
Европарламент призвал расследовать "роль России" в инциденте с Ryanair - РИА Новости, 10.06.2021
Европарламент призвал расследовать "роль России" в инциденте с Ryanair
Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к широким секторальным санкциям и расследованию "роли России" в инциденте с... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:37
2021-06-10T18:44
задержание основателя telegram-канала nexta
европарламент
ryanair
москва
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к широким секторальным санкциям и расследованию "роли России" в инциденте с самолетом Ryanair.За документ проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались.В резолюции отмечается, что "любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции", должен попасть под ограничения в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека. Депутаты выразили глубокую озабоченность "причастностью России" к режиму Лукашенко, включая его финансовую поддержку и сотрудничество спецслужб.Указано, что новые ограничительные меры против Минска должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленности.Депутаты подчеркнули, что европейские компании, в том числе Siemens AG, должны прекратить сотрудничество с белорусскими властями и банками.Кроме того, предлагается временно приостановить участие Минска в системе SWIFT.Белорусским дипломатам необходимо закрыть доступ в здания Европарламента в Брюсселе, уверен депутаты, также они считают необходимым "пересмотреть вопросы обмена информацией с белорусской дипмиссией".Решения Европарламента не обязательны к исполнению, но становятся рекомендацией для стран ЕС.Посадка самолета RyanairГражданин Белоруссии Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега 23 мая летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс. Борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.Протасевич основал признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. При проверке документов в аэропорту Минска его задержали. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.Сапегу арестовали на два месяца. По информации российского МИД, ее подозревают в причастности к уголовным преступлениям в 2020 году.Власти стран ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусским авиакомпаниям запретили летать в Европе.В Белоруссии, в свою очередь, заявили, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение приземлиться в Минске.
https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736372706.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, европарламент, ryanair, москва, белоруссия

Европарламент призвал расследовать "роль России" в инциденте с Ryanair

17:37 10.06.2021 (обновлено: 18:44 10.06.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasЖенщина фотографирует посадку самолета авиакомпании Ryanair в Вильнюсе
Женщина фотографирует посадку самолета авиакомпании Ryanair в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости Европарламент большинством голосов принял резолюцию по Белоруссии с призывами к широким секторальным санкциям и расследованию "роли России" в инциденте с самолетом Ryanair.
За документ проголосовали 626 депутатов, 16 высказались против, 36 воздержались.
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В резолюции отмечается, что "любой гражданин России, прямо или косвенно замешанный в этой операции", должен попасть под ограничения в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека. Депутаты выразили глубокую озабоченность "причастностью России" к режиму Лукашенко, включая его финансовую поддержку и сотрудничество спецслужб.
Указано, что новые ограничительные меры против Минска должны затронуть нефть и нефтепродукты, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленности.
"Европарламент призывает Совет ЕС как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции, за счет тех, кто причастен к принудительной посадке самолета Ryanair, задержанию Романа Протасевича и Софьи Сапеги", — говорится в документе.
Депутаты подчеркнули, что европейские компании, в том числе Siemens AG, должны прекратить сотрудничество с белорусскими властями и банками.
Кроме того, предлагается временно приостановить участие Минска в системе SWIFT.
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Решения Европарламента не обязательны к исполнению, но становятся рекомендацией для стран ЕС.

Посадка самолета Ryanair

Гражданин Белоруссии Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега 23 мая летели рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс. Борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.
Протасевич основал признанный в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. При проверке документов в аэропорту Минска его задержали. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
Сапегу арестовали на два месяца. По информации российского МИД, ее подозревают в причастности к уголовным преступлениям в 2020 году.
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Власти стран ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусским авиакомпаниям запретили летать в Европе.
В Белоруссии, в свою очередь, заявили, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение приземлиться в Минске.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЕвропарламентRyanairМоскваБелоруссия
 
 
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