https://ria.ru/20210610/sanktsii-1736487662.html

Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска

Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска - РИА Новости, 10.06.2021

Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об омлете, который не сделаешь, "не разбив... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:14

2021-06-10T16:14

2021-06-10T16:14

россия

жозеп боррель

мария захарова

евросоюз

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об омлете, который не сделаешь, "не разбив яиц", произнесенные в контексте обсуждения санкций против Белоруссии.Во вторник, 8 июня, Боррель, выступая в Европарлементе заявил, что Евросоюз должен продолжать оказывать давление на власти Белоруссии и поддерживать гражданское общество. "Мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать (влияния) на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет не разбив яиц", - в частности, сказал он."Видимо, наши есовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом: цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска", - сказала Захарова на брифинге, напомнив о словах Борреля.

https://ria.ru/20210609/tikhanovskaya-1736367375.html

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россия, жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, белоруссия, в мире