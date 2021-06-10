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Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска
Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска - РИА Новости, 10.06.2021
Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об омлете, который не сделаешь, "не разбив... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:14
2021-06-10T16:14
россия
жозеп боррель
мария захарова
евросоюз
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об омлете, который не сделаешь, "не разбив яиц", произнесенные в контексте обсуждения санкций против Белоруссии.Во вторник, 8 июня, Боррель, выступая в Европарлементе заявил, что Евросоюз должен продолжать оказывать давление на власти Белоруссии и поддерживать гражданское общество. "Мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать (влияния) на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет не разбив яиц", - в частности, сказал он."Видимо, наши есовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом: цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска", - сказала Захарова на брифинге, напомнив о словах Борреля.
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россия, жозеп боррель, мария захарова, евросоюз, белоруссия, в мире

Захарова ответила на слова Борреля о санкциях против Минска

16:14 10.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об омлете, который не сделаешь, "не разбив яиц", произнесенные в контексте обсуждения санкций против Белоруссии.
Во вторник, 8 июня, Боррель, выступая в Европарлементе заявил, что Евросоюз должен продолжать оказывать давление на власти Белоруссии и поддерживать гражданское общество. "Мы должны нацелить наши санкции, чтобы сфокусировать их на Лукашенко и его окружении, но стараться избегать (влияния) на обычных граждан. Однако нельзя приготовить омлет не разбив яиц", - в частности, сказал он.
"Видимо, наши есовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом: цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска", - сказала Захарова на брифинге, напомнив о словах Борреля.

"Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет, бейте свои яйца", - сказала она.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:17
Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
 
РоссияЖозеп БоррельМария ЗахароваЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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