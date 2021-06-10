https://ria.ru/20210610/samolet-1736484030.html

Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном - РИА Новости, 10.06.2021

Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

Российские военные подняли в воздух истребитель Су-35 из-за неопознанной воздушной цели над акваторией Тихого океана, приближающейся к госгранице. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:58

2021-06-10T15:58

2021-06-10T17:34

тихий океан

безопасность

в мире

россия

ввс сша

су-35

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-35 из-за неопознанной воздушной цели над акваторией Тихого океана, приближающейся к госгранице.Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.Полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не произошло.

https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

https://ria.ru/20210331/su-35-1603583705.html

тихий океан

россия

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Cамолет-разведчик ВВС США над акваторией Тихого океана Истребитель Су-35 обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана, нарушения госграницы России не допущено, сообщает Минобороны. 2021-06-10T15:58 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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тихий океан, безопасность, в мире, россия, ввс сша, су-35