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Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном - РИА Новости, 10.06.2021
Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном
Российские военные подняли в воздух истребитель Су-35 из-за неопознанной воздушной цели над акваторией Тихого океана, приближающейся к госгранице. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:58
2021-06-10T17:34
тихий океан
безопасность
в мире
россия
ввс сша
су-35
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-35 из-за неопознанной воздушной цели над акваторией Тихого океана, приближающейся к госгранице.Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.Полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не произошло.
https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html
https://ria.ru/20210331/su-35-1603583705.html
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Cамолет-разведчик ВВС США над акваторией Тихого океана
Истребитель Су-35 обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана, нарушения госграницы России не допущено, сообщает Минобороны.
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тихий океан, безопасность, в мире, россия, ввс сша, су-35

Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

15:58 10.06.2021 (обновлено: 17:34 10.06.2021)
 
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-35 из-за неопознанной воздушной цели над акваторией Тихого океана, приближающейся к госгранице.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.
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"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.
Полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не произошло.
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