https://ria.ru/20210610/samara-1736493396.html

В Самаре оштрафовали экс-воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

В Самаре оштрафовали экс-воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски - РИА Новости, 10.06.2021

В Самаре оштрафовали экс-воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Суд в Самаре оштрафовал на 35 тысяч рублей бывшего воспитателя дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T16:36

2021-06-10T16:36

2021-06-10T16:55

россия

самара

происшествия

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САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Суд в Самаре оштрафовал на 35 тысяч рублей бывшего воспитателя дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.В июле прошлого года в социальных сетях было опубликовано видео из дома ребенка "Солнышко", на котором сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. На кадрах видно, что после этого ребенок лежит и не может встать, женщина продолжает сидеть и не помогает ему, а за происходящим наблюдает другой воспитатель. Добавлялось, что воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены. Следователи возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)."Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему воспитателю ГКУЗ СО "Дом ребенка "Солнышко" Михляевой Елене. Приговором суда Михляевой назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 35 тысяч рублей, а также лишения права заниматься педагогической деятельностью сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201217/deti-1589652795.html

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россия, самара, происшествия