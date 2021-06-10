https://ria.ru/20210610/sakhalin-1736471322.html

Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России"

Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России" - РИА Новости, 10.06.2021

Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России"

Климатические инициативы на Сахалине делают этот регион форпостом будущего России, заявил советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:06

2021-06-10T15:06

2021-06-10T15:43

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facebook

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

анатолий чубайс

москва

япония

экономика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Климатические инициативы на Сахалине делают этот регион форпостом будущего России, заявил советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс.В 2020 году началась реализация климатического проекта на Сахалине, полуостров объявил о намерении стать углеродно нейтральным к 2025 году."Кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие 10 лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине. Здесь, на самом Дальнем Востоке, может родиться будущее России", - написал Чубайс на своей странице в Facebook.Он отметил, что экономика Сахалина, в которой более 60% доходов бюджета приходится на нефть, газ и уголь, сильнее многих в стране ощутит на себе последствия глобального энергоперехода на "зеленые" источники энергии."В Москве почему-то многие считают, что ничего серьезного здесь нет и все заявленное - чистый PR. Разобравшись на месте, я с этим совсем не могу согласиться. Это подтверждает не только подготовленный законопроект о сахалинском эксперименте и первые реальные шаги по подготовке к его реализации но, может быть, самое главное - глубокое убеждение команды губернатора (Валерия) Лимаренко и профессиональная готовность к долгой, сложной, рискованной, но абсолютно необходимой работе", - рассказал Чубайс.Он отметил необычный для России сахалинский проект "Зеленый уголь" по строительству ветропарка для перевода энергоснабжения крупного угольного разреза на возобновляемые источники энергии. Также планируется перевод 220 тонных карьерных самосвалов на электрическую тягу и строительство самого протяженного в России угольного конвейера (23 км) на электрической тяге."Все это радикально снизит выбросы СО2 в ходе добычи и наверняка продлит жизнь карьера на фоне надвигающихся больших проблем на мировом угольном рынке", - считает Чубайс.Кроме того, на Сахалине "Росатом" собирается запустить проект по производству "голубого водорода". "Голубой водород" - это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода."Считаю, что через шаг здесь должен появиться и проект по "зеленому водороду", ведь все и природные, и технологические предпосылки для этого есть, а совсем рядом крупнейшие открывающиеся рынки водорода в Японии и Южной Корее", - отметил Чубайс."Зеленый" водород получают электролизом воды (разложения вещества на составные части под воздействием тока). Если электричество для этого процесса вырабатывают из возобновляемых источников, такое производство считается безвредным для природы.

https://ria.ru/20210603/vodorod-1735500836.html

https://ria.ru/20210603/klimat-1735378427.html

https://ria.ru/20210603/energiya-1735373558.html

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россия, facebook, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", анатолий чубайс, москва, япония, экономика