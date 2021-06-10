Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/sakhalin-1736471322.html
Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России"
Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России" - РИА Новости, 10.06.2021
Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России"
Климатические инициативы на Сахалине делают этот регион форпостом будущего России, заявил советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:06
2021-06-10T15:43
россия
facebook
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
анатолий чубайс
москва
япония
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_28b6ce205d6bcf444914c25bf012fd7a.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Климатические инициативы на Сахалине делают этот регион форпостом будущего России, заявил советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс.В 2020 году началась реализация климатического проекта на Сахалине, полуостров объявил о намерении стать углеродно нейтральным к 2025 году."Кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие 10 лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине. Здесь, на самом Дальнем Востоке, может родиться будущее России", - написал Чубайс на своей странице в Facebook.Он отметил, что экономика Сахалина, в которой более 60% доходов бюджета приходится на нефть, газ и уголь, сильнее многих в стране ощутит на себе последствия глобального энергоперехода на "зеленые" источники энергии."В Москве почему-то многие считают, что ничего серьезного здесь нет и все заявленное - чистый PR. Разобравшись на месте, я с этим совсем не могу согласиться. Это подтверждает не только подготовленный законопроект о сахалинском эксперименте и первые реальные шаги по подготовке к его реализации но, может быть, самое главное - глубокое убеждение команды губернатора (Валерия) Лимаренко и профессиональная готовность к долгой, сложной, рискованной, но абсолютно необходимой работе", - рассказал Чубайс.Он отметил необычный для России сахалинский проект "Зеленый уголь" по строительству ветропарка для перевода энергоснабжения крупного угольного разреза на возобновляемые источники энергии. Также планируется перевод 220 тонных карьерных самосвалов на электрическую тягу и строительство самого протяженного в России угольного конвейера (23 км) на электрической тяге."Все это радикально снизит выбросы СО2 в ходе добычи и наверняка продлит жизнь карьера на фоне надвигающихся больших проблем на мировом угольном рынке", - считает Чубайс.Кроме того, на Сахалине "Росатом" собирается запустить проект по производству "голубого водорода". "Голубой водород" - это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода."Считаю, что через шаг здесь должен появиться и проект по "зеленому водороду", ведь все и природные, и технологические предпосылки для этого есть, а совсем рядом крупнейшие открывающиеся рынки водорода в Японии и Южной Корее", - отметил Чубайс."Зеленый" водород получают электролизом воды (разложения вещества на составные части под воздействием тока). Если электричество для этого процесса вырабатывают из возобновляемых источников, такое производство считается безвредным для природы.
https://ria.ru/20210603/vodorod-1735500836.html
https://ria.ru/20210603/klimat-1735378427.html
https://ria.ru/20210603/energiya-1735373558.html
россия
москва
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587483904_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_ce15e195405ba1cd98eced5397331ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, facebook, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", анатолий чубайс, москва, япония, экономика
Чубайс назвал регион, в котором "родится будущее России"
15:06 10.06.2021 (обновлено: 15:43 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Советник президента Чубайс считает, что будущее России может родиться на Сахалине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Климатические инициативы на Сахалине делают этот регион форпостом будущего России, заявил советник президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс.
В 2020 году началась реализация климатического проекта на Сахалине, полуостров объявил о намерении стать углеродно нейтральным к 2025 году.
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 18:56Петербургский международный экономический форум
Чубайс заявил о "фантастических возможностях" России по экспорту водорода
"Кто понимает, какого масштаба преобразования предстоит пройти экономике России в ближайшие 10 лет, стоит внимательно смотреть за событиями на Сахалине. Здесь, на самом Дальнем Востоке, может родиться будущее России", - написал Чубайс на своей странице в Facebook.
Он отметил, что экономика Сахалина, в которой более 60% доходов бюджета приходится на нефть, газ и уголь, сильнее многих в стране ощутит на себе последствия глобального энергоперехода на "зеленые" источники энергии.
Москве почему-то многие считают, что ничего серьезного здесь нет и все заявленное - чистый PR. Разобравшись на месте, я с этим совсем не могу согласиться. Это подтверждает не только подготовленный законопроект о сахалинском эксперименте и первые реальные шаги по подготовке к его реализации но, может быть, самое главное - глубокое убеждение команды губернатора (Валерия) Лимаренко и профессиональная готовность к долгой, сложной, рискованной, но абсолютно необходимой работе", - рассказал Чубайс.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
3 июня, 10:59Петербургский международный экономический форум
Чубайс призвал реструктурировать экономику из-за изменения климата
Он отметил необычный для России сахалинский проект "Зеленый уголь" по строительству ветропарка для перевода энергоснабжения крупного угольного разреза на возобновляемые источники энергии. Также планируется перевод 220 тонных карьерных самосвалов на электрическую тягу и строительство самого протяженного в России угольного конвейера (23 км) на электрической тяге.
"Все это радикально снизит выбросы СО2 в ходе добычи и наверняка продлит жизнь карьера на фоне надвигающихся больших проблем на мировом угольном рынке", - считает Чубайс.
Кроме того, на Сахалине "Росатом" собирается запустить проект по производству "голубого водорода". "Голубой водород" - это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
3 июня, 10:34Петербургский международный экономический форум
Чубайс рассказал, как Россия сможет сохранить лидерство в энергопоставках
"Считаю, что через шаг здесь должен появиться и проект по "зеленому водороду", ведь все и природные, и технологические предпосылки для этого есть, а совсем рядом крупнейшие открывающиеся рынки водорода в Японии и Южной Корее", - отметил Чубайс.
"Зеленый" водород получают электролизом воды (разложения вещества на составные части под воздействием тока). Если электричество для этого процесса вырабатывают из возобновляемых источников, такое производство считается безвредным для природы.
 
РоссияFacebookГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Анатолий ЧубайсМоскваЯпонияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
Лента новостейМолния