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Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран

Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран - РИА Новости, 10.06.2021

Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран

США должны прекратить враждебную политику, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T06:04

2021-06-10T06:04

2021-06-10T09:09

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сергей рябков

москва

сша

политика

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США должны прекратить враждебную политику, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, в частности, Вашингтону следует отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, от постоянного вмешательства во внутренние дела, от противодействия партнерству с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции."До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент", — добавил дипломат.В мае правительство утвердило перечень недружественных государств, сейчас в нем только США и Чехия. С первыми у Москвы традиционно натянутые отношения, Прага же попала в документ после весеннего дипломатического скандала.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Россия не станет огульно вписывать туда любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Также он отметил, что возможны изменения.

https://ria.ru/20210531/patrushev-1735001731.html

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россия, сергей лавров, сергей рябков, москва, сша, политика