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Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран
Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран - РИА Новости, 10.06.2021
Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран
США должны прекратить враждебную политику, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T06:04
2021-06-10T09:09
россия
сергей лавров
сергей рябков
москва
сша
политика
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США должны прекратить враждебную политику, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, в частности, Вашингтону следует отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, от постоянного вмешательства во внутренние дела, от противодействия партнерству с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции."До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент", — добавил дипломат.В мае правительство утвердило перечень недружественных государств, сейчас в нем только США и Чехия. С первыми у Москвы традиционно натянутые отношения, Прага же попала в документ после весеннего дипломатического скандала.Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Россия не станет огульно вписывать туда любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Также он отметил, что возможны изменения.
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россия, сергей лавров, сергей рябков, москва, сша, политика

Рябков назвал условие для исключения США из списка недружественных стран

06:04 10.06.2021 (обновлено: 09:09 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США должны прекратить враждебную политику, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, в частности, Вашингтону следует отказаться от наступления на российские внешнеполитические и экономические интересы, от постоянного вмешательства во внутренние дела, от противодействия партнерству с Москвой на международной арене и усилиям России в сфере интеграции.
"До этого распоряжения просто не было юридической базы, теперь она появилась, и, соответственно, нет никаких оснований ожидать, что перечень будет пересматриваться. Он не конъюнктурный, это просто инструмент", — добавил дипломат.
В мае правительство утвердило перечень недружественных государств, сейчас в нем только США и Чехия. С первыми у Москвы традиционно натянутые отношения, Прага же попала в документ после весеннего дипломатического скандала.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Россия не станет огульно вписывать туда любую страну — решение будет предварять глубокий анализ. Также он отметил, что возможны изменения.
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РоссияСергей ЛавровСергей РябковМоскваСШАПолитика
 
 
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