https://ria.ru/20210610/ryabkov-1736387497.html

Рябков: заявления США по "Северному потоку — 2" не изменят позицию России

Рябков: заявления США по "Северному потоку — 2" не изменят позицию России - РИА Новости, 10.06.2021

Рябков: заявления США по "Северному потоку — 2" не изменят позицию России

Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока — 2" не повлияют на позицию Москвы по поводу этого проекта, заявил в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T03:08

2021-06-10T03:08

2021-06-10T05:19

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

киев

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока — 2" не повлияют на позицию Москвы по поводу этого проекта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Ранее в Госдепартаменте США пообещали, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток — 2" не стал "политическим оружием Москвы". При этом глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сообщил, что Штаты ведут активный диалог с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, построенного в обход Украины.По его словам, США "слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре"."Но так не бывает, они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов. Поэтому они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — "Северный поток — 2" будет построен!" — подчеркнул Рябков.Он также выразил уверенность, что со временем даже в США осознают, что "правы были те, кто обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы, в том числе через реализацию этого проекта". "Северный поток — 2" при этом, добавил дипломат, станет элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии.

https://ria.ru/20210609/potok-1736340287.html

https://ria.ru/20210609/balticpipe-1736145725.html

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сша

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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, киев, в мире