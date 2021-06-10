Рябков: заявления США по "Северному потоку — 2" не изменят позицию России
03:08 10.06.2021 (обновлено: 05:19 10.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока — 2" не повлияют на позицию Москвы по поводу этого проекта, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Ранее в Госдепартаменте США пообещали, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток — 2" не стал "политическим оружием Москвы". При этом глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сообщил, что Штаты ведут активный диалог с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, построенного в обход Украины.
"Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене", — отметил Рябков.
По его словам, США "слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре".
"Но так не бывает, они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов. Поэтому они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — "Северный поток — 2" будет построен!" — подчеркнул Рябков.
Он также выразил уверенность, что со временем даже в США осознают, что "правы были те, кто обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы, в том числе через реализацию этого проекта". "Северный поток — 2" при этом, добавил дипломат, станет элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии.