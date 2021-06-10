https://ria.ru/20210610/rubl-1736392894.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 10.06.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:27

2021-06-10T07:27

2021-06-10T09:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

цены на нефть

московская биржа

москва

brent

рубль

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:09 мск снизился на пять копеек — до 72,25 рубля, европейской — на 19 копеек, до 87,9 рубля.Цена на нефть марки Brent упала на 0,7 процента — до 71,7 доллара за баррель.Сырье теряет в стоимости на увеличении добычи и запасов в США. WTI уже дешевле 70 долларов за баррель.Инвесторы ожидают доклада ОПЕК по ситуации на рынке, который должны опубликовать во второй половине четверга.

https://ria.ru/20210609/dollary-1736225372.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены на нефть, московская биржа, москва, brent, рубль, экономика