https://ria.ru/20210610/rubl-1736392894.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 10.06.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:27
2021-06-10T07:27
2021-06-10T09:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
московская биржа
москва
brent
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:09 мск снизился на пять копеек — до 72,25 рубля, европейской — на 19 копеек, до 87,9 рубля.Цена на нефть марки Brent упала на 0,7 процента — до 71,7 доллара за баррель.Сырье теряет в стоимости на увеличении добычи и запасов в США. WTI уже дешевле 70 долларов за баррель.Инвесторы ожидают доклада ОПЕК по ситуации на рынке, который должны опубликовать во второй половине четверга.
https://ria.ru/20210609/dollary-1736225372.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_53ce69181f642ccb349cba75b254a52a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цены на нефть, московская биржа, москва, brent, рубль, экономика