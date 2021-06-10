Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210610/rubl-1736392894.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 10.06.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:27
2021-06-10T09:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
московская биржа
москва
brent
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:09 мск снизился на пять копеек — до 72,25 рубля, европейской — на 19 копеек, до 87,9 рубля.Цена на нефть марки Brent упала на 0,7 процента — до 71,7 доллара за баррель.Сырье теряет в стоимости на увеличении добычи и запасов в США. WTI уже дешевле 70 долларов за баррель.Инвесторы ожидают доклада ОПЕК по ситуации на рынке, который должны опубликовать во второй половине четверга.
https://ria.ru/20210609/dollary-1736225372.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_53ce69181f642ccb349cba75b254a52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, московская биржа, москва, brent, рубль, экономика

Рубль укрепился к доллару и евро

07:27 10.06.2021 (обновлено: 09:17 10.06.2021)
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:09 мск снизился на пять копеек — до 72,25 рубля, европейской — на 19 копеек, до 87,9 рубля.
Цена на нефть марки Brent упала на 0,7 процента — до 71,7 доллара за баррель.
Сырье теряет в стоимости на увеличении добычи и запасов в США. WTI уже дешевле 70 долларов за баррель.
Инвесторы ожидают доклада ОПЕК по ситуации на рынке, который должны опубликовать во второй половине четверга.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
Вчера, 01:15
Россиянам посоветовали, на что лучше заменить доллары
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьМосковская биржаМоскваBrentРубльЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Лента новостейМолния