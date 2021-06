https://ria.ru/20210610/rezolyutsiya-1736524179.html

ЕП принял резолюцию по России о правах человека и отношениях с ЕС

Европейский парламент по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов в четверг принял резолюцию по России, в которой призвал российские... РИА Новости, 10.06.2021

БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Европейский парламент по итогам июньской пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов в четверг принял резолюцию по России, в которой призвал российские власти отменить закон о нежелательных организациях, а также освободить бывшего директора "Открытой России" (признана нежелательной в РФ, прекратила существование) Андрея Пивоварова.Резолюцию поддержали 564 депутата, 61 проголосовали против, 37 воздержались. Депутаты также призвали ЕС пересмотреть стратегию отношений с Москвой и ввести новые условия для их улучшения, увязав это с соблюдением прав человека. Проект резолюции был опубликован накануне на сайте Европарламента. Решения Европарламента не обязательны к исполнению, являются рекомендацией для стран ЕС."Европарламент призывает российские власти к немедленному и безусловному освобождению Андрея Пивоварова, снятию с него всех обвинений в связи с законом о нежелательных организациях", - говорится в документе.По мнению Европарламента, Россия должна "прекратить уголовное преследование правозащитников и активистов в рамках законов об иностранных агентах и нежелательных организациях, отменить этот закон, пересмотреть решение генерального прокурора о внесении трех немецких неправительственных организаций в список "нежелательных"."Европарламент призывает воздержаться от принятия новых законов, которые не позволят участвовать в выборах сотрудникам и сторонникам организаций, произвольно внесенных в список нежелательных", - указывается в резолюции.Депутаты Европарламента также предложили верховному представителю по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю и государствам-членам при подготовке новой стратегии отношений с Россией "учитывать ситуацию с верховенством права, соблюдением прав человека и основных свобод в России"."Европарламент призывает ввести новые условия для отношений ЕС-Россия с целью прекращения внутренних репрессий в России против политических и гражданских активистов, правозащитников, адвокатов, политических оппозиционеров, журналистов, независимых СМИ, профсоюзов и неправительственных организаций. Усилить поддержку правозащитников, неправительственных организаций и независимых СМИ", - указывается в документе.ЕП считает необходимым "призвать страны-члены Евросоюза рассмотреть возможность принятия на своей территории запрещенных или находящихся под угрозой российских неправительственных организаций, обеспечить выдачу срочных виз и предоставление временного убежища правозащитникам из РФ".Пивоваров ранее был задержан в Петербурге в аэропорту "Пулково", его доставили в Краснодар, где 2 июня арестовали. Уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации на территории РФ) было заведено, по данным следствия, из-за агитации им в интернете к сбору средств для одного из проектов нежелательной организации. Пивоваров обвинения отвергает. Защита утверждает, что его не уведомляли о возбуждении уголовного дела и скрываться он не планировал, и обжаловала арест.Позднее следствие предъявило Пивоварову обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации.Как сообщало региональное управление СК РФ, до возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации (это необходимое условие для возбуждения уголовного производства по такой статье). Пивоварову грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией": OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".В конце мая Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности ряда иностранных неправительственных организаций из Германии нежелательной на территории Российской Федерации. Речь идет о трех НКО: "Форум русскоязычных европейцев" (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), "Центр либеральной современности" (Zentrum für Liberale Moderne GmbH) и "Немецко-русский обмен" (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Отмечается, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. ЕС осудил данное решение и призвал отменить его.

