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В Иркутской области ввели режим ЧС
В Иркутской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 10.06.2021
В Иркутской области ввели режим ЧС
Режим ЧС введен в лесах Катангского района на севере Иркутской области из-за крупного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:25
2021-06-10T18:13
россия
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
катангский район
происшествия
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ИРКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в лесах Катангского района на севере Иркутской области из-за крупного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России."В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой", - говорится в сообщении.Пожар на территории района распространился более чем на 25 тысяч гектаров. Для переброски десантников, доставки груза и воды для тушения огня на помощь авиалесоохране вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Заправка водой для тушения осуществляется на ближайших водоемах. Расследованием причины и обстоятельств возгорания занимаются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.Десятого июня в регионе действуют восемь лесных пожаров на площади более 30 тысяч гектаров.
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россия
иркутская область
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россия, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, катангский район, происшествия
В Иркутской области ввели режим ЧС
15:25 10.06.2021 (обновлено: 18:13 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Режим ЧС ввели в лесах на севере Иркутской области из-за крупного пожара

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Режим ЧС введен в лесах Катангского района на севере Иркутской области из-за крупного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"В лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой", - говорится в сообщении.
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Пожар на территории района распространился более чем на 25 тысяч гектаров. Для переброски десантников, доставки груза и воды для тушения огня на помощь авиалесоохране вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Заправка водой для тушения осуществляется на ближайших водоемах. Расследованием причины и обстоятельств возгорания занимаются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС.
Десятого июня в регионе действуют восемь лесных пожаров на площади более 30 тысяч гектаров.
 
РоссияМи-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Иркутская областьКатангский районПроисшествия
 
 
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