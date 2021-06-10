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Новости Подмосковья
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Глава Мособлдумы призвал к ревакцинации от коронавируса
Глава Мособлдумы призвал к ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 10.06.2021
Глава Мособлдумы призвал к ревакцинации от коронавируса
Спикер Московской областной думы обратился к депутатам областного парламента, призвав присоединиться к кампании по ревакцинации от коронавируса. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:28
2021-06-10T14:28
новости подмосковья
коронавирус в россии
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Спикер Московской областной думы обратился к депутатам областного парламента, призвав присоединиться к кампании по ревакцинации от коронавируса."Многие из нас привились ещё в прошлом году, но угроза заболевания не исчезла полностью. Мы с вами постоянно встречаемся с жителями в своих округах — нужно позаботиться и о себе, и об окружающих", - сказал Брынцалов.Он отметил, что у каждого вакцинировавшегося или переболевшего коронавирусом разное содержание антител в организме.
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коронавирус в россии, московская областная дума, московская область (подмосковье)

Глава Мособлдумы призвал к ревакцинации от коронавируса

14:28 10.06.2021
 
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в FacebookЗдание Московской областной Думы
Здание Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : страница пресс-центра Мособлдумы в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Спикер Московской областной думы обратился к депутатам областного парламента, призвав присоединиться к кампании по ревакцинации от коронавируса.
"Многие из нас привились ещё в прошлом году, но угроза заболевания не исчезла полностью. Мы с вами постоянно встречаемся с жителями в своих округах — нужно позаботиться и о себе, и об окружающих", - сказал Брынцалов.
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Он отметил, что у каждого вакцинировавшегося или переболевшего коронавирусом разное содержание антител в организме.
"Тем, у кого уровень уже подходит к минимальным значениям, нужно проконсультироваться с врачом и, если противопоказаний нет, повторно вакцинироваться", – отметил Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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