https://ria.ru/20210610/revaktsinatsiya-1736461972.html

Глава Мособлдумы призвал к ревакцинации от коронавируса

Глава Мособлдумы призвал к ревакцинации от коронавируса - РИА Новости, 10.06.2021

Глава Мособлдумы призвал к ревакцинации от коронавируса

Спикер Московской областной думы обратился к депутатам областного парламента, призвав присоединиться к кампании по ревакцинации от коронавируса. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:28

2021-06-10T14:28

2021-06-10T14:28

новости подмосковья

коронавирус в россии

московская областная дума

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Спикер Московской областной думы обратился к депутатам областного парламента, призвав присоединиться к кампании по ревакцинации от коронавируса."Многие из нас привились ещё в прошлом году, но угроза заболевания не исчезла полностью. Мы с вами постоянно встречаемся с жителями в своих округах — нужно позаботиться и о себе, и об окружающих", - сказал Брынцалов.Он отметил, что у каждого вакцинировавшегося или переболевшего коронавирусом разное содержание антител в организме.

https://ria.ru/20210607/polikliniki-1736054330.html

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, московская областная дума, московская область (подмосковье)