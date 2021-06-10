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Ремонт дороги на Тверской улице в Москве перенесли из-за непогоды
Ремонт дороги на Тверской улице в Москве перенесли из-за непогоды - РИА Новости, 10.06.2021
Ремонт дороги на Тверской улице в Москве перенесли из-за непогоды
Ремонт дорожного полотна на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах в Москве перенесли из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:45
2021-06-10T20:45
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ремонт дорожного полотна на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах в Москве перенесли из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.Ранее в КГХ сообщили, что в пятницу в Москве начнётся ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работы будут проводиться круглосуточно. На это время дороги собирались перекрыть для транспорта."По уточненному прогнозу синоптиков, в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град. С учётом неблагоприятных погодных условий работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся. О новой дате начала работ сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество

Ремонт дороги на Тверской улице в Москве перенесли из-за непогоды

20:45 10.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ремонт дорожного полотна на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах в Москве перенесли из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.
Ранее в КГХ сообщили, что в пятницу в Москве начнётся ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работы будут проводиться круглосуточно. На это время дороги собирались перекрыть для транспорта.
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"По уточненному прогнозу синоптиков, в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град. С учётом неблагоприятных погодных условий работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся. О новой дате начала работ сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
 
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