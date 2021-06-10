https://ria.ru/20210610/remont-1736542056.html

Ремонт дороги на Тверской улице в Москве перенесли из-за непогоды

Ремонт дороги на Тверской улице в Москве перенесли из-за непогоды - РИА Новости, 10.06.2021

Ремонт дороги на Тверской улице в Москве перенесли из-за непогоды

Ремонт дорожного полотна на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах в Москве перенесли из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:45

2021-06-10T20:45

2021-06-10T20:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

telegram (приложение)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603984586_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_941d21f36b2ae40711a965557cfdcff5.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Ремонт дорожного полотна на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах в Москве перенесли из-за непогоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.Ранее в КГХ сообщили, что в пятницу в Москве начнётся ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц – от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. Дорожное покрытие заменят по бесшовной технологии – "единым ковром" одновременно по всей ширине проезжей части. Работы будут проводиться круглосуточно. На это время дороги собирались перекрыть для транспорта."По уточненному прогнозу синоптиков, в выходные ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град. С учётом неблагоприятных погодных условий работы по ремонту дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц переносятся. О новой дате начала работ сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210609/nepogoda-1736515076.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество