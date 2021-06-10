https://ria.ru/20210610/reklama-1736465587.html

В Крыму предложили штрафовать за иностранные слова в рекламе

В Крыму предложили штрафовать за иностранные слова в рекламе - РИА Новости, 10.06.2021

В Крыму предложили штрафовать за иностранные слова в рекламе

Комиссия совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ поддержала инициативу крымских депутатов о внесении изменений в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:43

2021-06-10T14:43

2021-06-10T14:43

россия

владимир константинов

госдума рф

константин затулин

севастополь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731109894_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_c8db926bf412177f85d98d1ba126ad45.jpg

ЛИВАДИЯ (Крым), 10 июн - РИА Новости. Комиссия совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ поддержала инициативу крымских депутатов о внесении изменений в федеральные законы "О рекламе" и КоАП в отношении употребления иностранных слов в рекламе, предлагая штрафовать за их применение, если в русском языке существуют аналоги."С целью совершенствования механизма обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ, защиты русского языка от влияния иностранных заимствований законопроектом предлагается уточнить требования к рекламе, установив запрет на использование в рекламе иностранных слов и выражений, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - говорится в пояснительной записке к проекту.Проектом предлагается установить штрафы: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч.В ходе заседания комиссии совета законодателей спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что это "символическая инициатива, задача – побудить новый состав Госдумы к этой дискуссии, серьезным и решительным мерам во всем обществе". По его словам, принятие закона не решит всей проблемы, нет задачи штрафовать, задача - понять, как воспитывать правильно своих детей.Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поддержал инициативу крымчан, но призвал к ее широкому обсуждению, отметив, что она будет явно непростой."Многие люди, я уверен, в силу того, что уже набрала эта иностранщина инерцию, будут сомневаться в правильности предложения, и надо будет все доказывать, пропагандировать. С этим условием, конечно, (инициативу) надо поддержать", - сказал Затулин.

https://ria.ru/20210607/reklama-1735923459.html

https://ria.ru/20210526/lekarstva-1733995841.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир константинов, госдума рф, константин затулин, севастополь, общество