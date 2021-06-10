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В Крыму предложили штрафовать за иностранные слова в рекламе
В Крыму предложили штрафовать за иностранные слова в рекламе - РИА Новости, 10.06.2021
В Крыму предложили штрафовать за иностранные слова в рекламе
Комиссия совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ поддержала инициативу крымских депутатов о внесении изменений в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:43
2021-06-10T14:43
россия
владимир константинов
госдума рф
константин затулин
севастополь
общество
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ЛИВАДИЯ (Крым), 10 июн - РИА Новости. Комиссия совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ поддержала инициативу крымских депутатов о внесении изменений в федеральные законы "О рекламе" и КоАП в отношении употребления иностранных слов в рекламе, предлагая штрафовать за их применение, если в русском языке существуют аналоги."С целью совершенствования механизма обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ, защиты русского языка от влияния иностранных заимствований законопроектом предлагается уточнить требования к рекламе, установив запрет на использование в рекламе иностранных слов и выражений, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - говорится в пояснительной записке к проекту.Проектом предлагается установить штрафы: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч.В ходе заседания комиссии совета законодателей спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что это "символическая инициатива, задача – побудить новый состав Госдумы к этой дискуссии, серьезным и решительным мерам во всем обществе". По его словам, принятие закона не решит всей проблемы, нет задачи штрафовать, задача - понять, как воспитывать правильно своих детей.Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поддержал инициативу крымчан, но призвал к ее широкому обсуждению, отметив, что она будет явно непростой."Многие люди, я уверен, в силу того, что уже набрала эта иностранщина инерцию, будут сомневаться в правильности предложения, и надо будет все доказывать, пропагандировать. С этим условием, конечно, (инициативу) надо поддержать", - сказал Затулин.
https://ria.ru/20210607/reklama-1735923459.html
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россия, владимир константинов, госдума рф, константин затулин, севастополь, общество

В Крыму предложили штрафовать за иностранные слова в рекламе

14:43 10.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛИВАДИЯ (Крым), 10 июн - РИА Новости. Комиссия совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ поддержала инициативу крымских депутатов о внесении изменений в федеральные законы "О рекламе" и КоАП в отношении употребления иностранных слов в рекламе, предлагая штрафовать за их применение, если в русском языке существуют аналоги.
"С целью совершенствования механизма обеспечения статуса русского языка как государственного языка РФ, защиты русского языка от влияния иностранных заимствований законопроектом предлагается уточнить требования к рекламе, установив запрет на использование в рекламе иностранных слов и выражений, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Проектом предлагается установить штрафы: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч, для юрлиц - от 100 до 500 тысяч.
В ходе заседания комиссии совета законодателей спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сказал, что это "символическая инициатива, задача – побудить новый состав Госдумы к этой дискуссии, серьезным и решительным мерам во всем обществе". По его словам, принятие закона не решит всей проблемы, нет задачи штрафовать, задача - понять, как воспитывать правильно своих детей.
Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поддержал инициативу крымчан, но призвал к ее широкому обсуждению, отметив, что она будет явно непростой.
"Многие люди, я уверен, в силу того, что уже набрала эта иностранщина инерцию, будут сомневаться в правильности предложения, и надо будет все доказывать, пропагандировать. С этим условием, конечно, (инициативу) надо поддержать", - сказал Затулин.
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РоссияВладимир КонстантиновГосдума РФКонстантин ЗатулинСевастопольОбщество
 
 
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