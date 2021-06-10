Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/rebenok-1736479747.html
В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка
В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка - РИА Новости, 10.06.2021
В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого 9 мая сбил мужчина на электросамокате, РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:37
2021-06-10T15:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого 9 мая сбил мужчина на электросамокате, сообщает в четверг СУСК РФ по Новосибирской области."Возбуждено уголовное дело по факту наезда неустановленным мужчиной на электросамокате на шестилетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Следователи установили, что 9 мая 2021 года в парке культуры и отдыха "Центральный" в Новосибирске мужчина, личность которого устанавливается, управляя электросамокатом, на высокой скорости сбил ребенка, который гулял в парке с родителями. Ребенка госпитализировали с открытым неосложненным переломом большеберцовой кости со смещением, что расценивается как тяжкий вред здоровью.В управлении отметили, что мужчина не оказал ребенку помощь и скрылся с места происшествия. Родители вызвали скорую помощь, ребенка доставили в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему сделали операцию."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности мужчины, совершившего наезд на ребенка, очевидцев произошедшего и всех обстоятельств, подлежащих доказыванию", - говорится в сообщении.Ранее в четверг мэр Новосибирска объявил о том, что горадминистрация разработала правила использования электросамокатов в городе, который предусматривают запрет на катание в парках культуры и отдыха за исключением велодорожек, ограничения площадок для парковки. Также вводятся ограничения скоростного режима: 15 км/ч – на улицах с интенсивным движением, 20 км/ч – на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, 25 км/ч – на велодорожках.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/elektrosamokaty-1736396501.html
https://ria.ru/20210609/elektrosamokaty-1736368198.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка

15:37 10.06.2021 (обновлено: 15:39 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого 9 мая сбил мужчина на электросамокате, сообщает в четверг СУСК РФ по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту наезда неустановленным мужчиной на электросамокате на шестилетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Мужчина едет на электросамокате по Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 08:34В России
В Москве займутся разработкой правил для владельцев электросамокатов
Следователи установили, что 9 мая 2021 года в парке культуры и отдыха "Центральный" в Новосибирске мужчина, личность которого устанавливается, управляя электросамокатом, на высокой скорости сбил ребенка, который гулял в парке с родителями. Ребенка госпитализировали с открытым неосложненным переломом большеберцовой кости со смещением, что расценивается как тяжкий вред здоровью.
В управлении отметили, что мужчина не оказал ребенку помощь и скрылся с места происшествия. Родители вызвали скорую помощь, ребенка доставили в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему сделали операцию.
Молодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 20:29
В историческом центре Петербурга запретят использовать электросамокаты
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности мужчины, совершившего наезд на ребенка, очевидцев произошедшего и всех обстоятельств, подлежащих доказыванию", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг мэр Новосибирска объявил о том, что горадминистрация разработала правила использования электросамокатов в городе, который предусматривают запрет на катание в парках культуры и отдыха за исключением велодорожек, ограничения площадок для парковки. Также вводятся ограничения скоростного режима: 15 км/ч – на улицах с интенсивным движением, 20 км/ч – на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, 25 км/ч – на велодорожках.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:39"Лето как лето": Вильфанд назвал погоду в столице "старомосковской"
Лента новостейМолния