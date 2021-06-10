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В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка
В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка - РИА Новости, 10.06.2021
В Новосибирске ищут мужчину, сбившего на электросамокате ребенка
Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого 9 мая сбил мужчина на электросамокате, РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:37
2021-06-10T15:37
2021-06-10T15:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого 9 мая сбил мужчина на электросамокате, сообщает в четверг СУСК РФ по Новосибирской области."Возбуждено уголовное дело по факту наезда неустановленным мужчиной на электросамокате на шестилетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.Следователи установили, что 9 мая 2021 года в парке культуры и отдыха "Центральный" в Новосибирске мужчина, личность которого устанавливается, управляя электросамокатом, на высокой скорости сбил ребенка, который гулял в парке с родителями. Ребенка госпитализировали с открытым неосложненным переломом большеберцовой кости со смещением, что расценивается как тяжкий вред здоровью.В управлении отметили, что мужчина не оказал ребенку помощь и скрылся с места происшествия. Родители вызвали скорую помощь, ребенка доставили в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему сделали операцию."По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности мужчины, совершившего наезд на ребенка, очевидцев произошедшего и всех обстоятельств, подлежащих доказыванию", - говорится в сообщении.Ранее в четверг мэр Новосибирска объявил о том, что горадминистрация разработала правила использования электросамокатов в городе, который предусматривают запрет на катание в парках культуры и отдыха за исключением велодорожек, ограничения площадок для парковки. Также вводятся ограничения скоростного режима: 15 км/ч – на улицах с интенсивным движением, 20 км/ч – на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, 25 км/ч – на велодорожках.
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/elektrosamokaty-1736396501.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости.
Следователи СК
в Новосибирске
возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью шестилетнего ребенка, которого 9 мая сбил мужчина на электросамокате, сообщает в четверг СУСК РФ
по Новосибирской области
.
"Возбуждено уголовное дело по факту наезда неустановленным мужчиной на электросамокате на шестилетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что 9 мая 2021 года в парке культуры и отдыха "Центральный" в Новосибирске мужчина, личность которого устанавливается, управляя электросамокатом, на высокой скорости сбил ребенка, который гулял в парке с родителями. Ребенка госпитализировали с открытым неосложненным переломом большеберцовой кости со смещением, что расценивается как тяжкий вред здоровью.
В управлении отметили, что мужчина не оказал ребенку помощь и скрылся с места происшествия. Родители вызвали скорую помощь, ребенка доставили в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, где ему сделали операцию.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности мужчины, совершившего наезд на ребенка, очевидцев произошедшего и всех обстоятельств, подлежащих доказыванию", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг мэр Новосибирска объявил о том, что горадминистрация разработала правила использования электросамокатов в городе, который предусматривают запрет на катание в парках культуры и отдыха за исключением велодорожек, ограничения площадок для парковки. Также вводятся ограничения скоростного режима: 15 км/ч – на улицах с интенсивным движением, 20 км/ч – на тротуарах общего пользования, во дворах и жилых зонах, 25 км/ч – на велодорожках.