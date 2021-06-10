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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210610/raphael-1736267158.html
Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей - РИА Новости, 10.06.2021
Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
Знаменитые гобелены Рафаэля, которые сейчас выставлены в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей, сообщает The... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:02
2021-06-10T08:02
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Знаменитые гобелены Рафаэля, которые сейчас выставлены в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей, сообщает The Guardian. Девять ковров с изображением сцен из книги "Деяния святых апостолов" представили публике в столице Испании в конце прошлого года (экспозицию приурочили к 500-летию со дня смерти одного из величайших живописцев эпохи Высокого Возрождения. — Прим. ред.).Проблема с пернатыми возникла только в последние недели, когда сотрудники музея начали открывать окна, чтобы проветрить галерею. В проемы начали слетаться голуби и гулять по галерее. В The Guardian отмечают, что первыми о неприятности сообщила редакция испанской газеты ABC. Издание опубликовало несколько фотографий, на которых изображены эти птицы рядом с гобеленами, а также их помет на полу. Нелегальные "посетители" выставки оказались невоспитанными гостями. В Институте культурного наследия Испании, который отвечает за произведения искусства и выставку, заявили, что "ни один гобелен не пострадал". В учреждении также отметили, что по время обхода дворца, специалисты не обнаружили никаких гнезд внутри здания. А для того чтобы голуби облетали стороной дворец, в помещении были установлены два безвредных ультразвуковых устройства. Гобелены были созданы в Брюсселе в середине XVI века по оригинальным эскизам, нарисованных Рафаэлем по заказу Папы Льва X. В 1514 году он поручил художнику разработать этот проект, чтобы украсить Сикстинскую капеллу. Вскоре о полотнах узнали монархи из разных европейских стран. Ковры вызвали у них большой интерес, и они активно стали заказывать их копии. Одним из заказчиков был король Филипп II Испанский. Приобретенные им ковры как раз и выставлены в Мадриде.
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брюссель, испания, новости культуры, выставки, мадрид (город)

Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей

08:02 10.06.2021
 
© Patrimonio NacionalГобелены Рафаэля, которые выставлены в Королевском дворце Мадрида
Гобелены Рафаэля, которые выставлены в Королевском дворце Мадрида
© Patrimonio Nacional
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Знаменитые гобелены Рафаэля, которые сейчас выставлены в большой галерее королевского дворца Мадрида, оказались в большой опасности из-за голубей, сообщает The Guardian.
Девять ковров с изображением сцен из книги "Деяния святых апостолов" представили публике в столице Испании в конце прошлого года (экспозицию приурочили к 500-летию со дня смерти одного из величайших живописцев эпохи Высокого Возрождения. — Прим. ред.).
© Patrimonio NacionalГобелен Рафаэля, который выставлен в Королевском дворце Мадрида
Гобелен Рафаэля, который выставлен в Королевском дворце Мадрида
© Patrimonio Nacional
Гобелен Рафаэля, который выставлен в Королевском дворце Мадрида
Проблема с пернатыми возникла только в последние недели, когда сотрудники музея начали открывать окна, чтобы проветрить галерею. В проемы начали слетаться голуби и гулять по галерее.
В The Guardian отмечают, что первыми о неприятности сообщила редакция испанской газеты ABC. Издание опубликовало несколько фотографий, на которых изображены эти птицы рядом с гобеленами, а также их помет на полу. Нелегальные "посетители" выставки оказались невоспитанными гостями.
"Все это угрожает сохранности девяти ценных гобеленов", — считают в ABC.
В Институте культурного наследия Испании, который отвечает за произведения искусства и выставку, заявили, что "ни один гобелен не пострадал". В учреждении также отметили, что по время обхода дворца, специалисты не обнаружили никаких гнезд внутри здания.
А для того чтобы голуби облетали стороной дворец, в помещении были установлены два безвредных ультразвуковых устройства.
"Параллельно с этим мы также контролируем открытие окон, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию воздуха в галерее, гарантировать безопасность посетителям и предотвратить проникновение птиц", — говорится в заявлении Института культурного наследия Испании.
Гобелены были созданы в Брюсселе в середине XVI века по оригинальным эскизам, нарисованных Рафаэлем по заказу Папы Льва X. В 1514 году он поручил художнику разработать этот проект, чтобы украсить Сикстинскую капеллу.
Вскоре о полотнах узнали монархи из разных европейских стран. Ковры вызвали у них большой интерес, и они активно стали заказывать их копии. Одним из заказчиков был король Филипп II Испанский. Приобретенные им ковры как раз и выставлены в Мадриде.
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