Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/rak-1736391661.html
Онколог назвал признаки рака кишечника на ранней стадии
Онколог назвал признаки рака кишечника на ранней стадии - РИА Новости, 10.06.2021
Онколог назвал признаки рака кишечника на ранней стадии
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал в беседе с "АиФ.ru" о ранних признаках рака толстой кишки. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T07:29
2021-06-10T07:29
даниил маркарьян
россия
онкология
рак
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал в беседе с "АиФ.ru" о ранних признаках рака толстой кишки.По его словам, на начальных стадиях болезнь очень редко дает специфичные симптомы, и у пациента могут отсутствовать жалобы. Однако до установки диагноза человеку следует обратить внимание на неприятные ощущения в животе, нарушение стула, появление различных нетипичных выделений из прямой кишки, уточнил медик.К основным признакам колоректального рака врач относит:Маркарьян отметил, что онкологическое заболевание также можно определить в процессе проведения скрининговых исследований групп риска населения.
https://ria.ru/20210527/rak-1734347575.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_70a54aa15dc77dbce58ed395817be8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
даниил маркарьян, россия, онкология, рак, здоровье, общество

Онколог назвал признаки рака кишечника на ранней стадии

07:29 10.06.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал в беседе с "АиФ.ru" о ранних признаках рака толстой кишки.
По его словам, на начальных стадиях болезнь очень редко дает специфичные симптомы, и у пациента могут отсутствовать жалобы. Однако до установки диагноза человеку следует обратить внимание на неприятные ощущения в животе, нарушение стула, появление различных нетипичных выделений из прямой кишки, уточнил медик.
"Длительная потеря крови, остающаяся незамеченной, может привести к дефициту железа и анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов", — пояснил Маркарьян.
К основным признакам колоректального рака врач относит:
  • Выделение крови из кишечника, независимо от частоты и цвета крови;
  • Возникновение или усугубление хронической диареи или запоров;
  • Боль в животе;
  • Изменение формы стула;
  • Развитие анемии.
Маркарьян отметил, что онкологическое заболевание также можно определить в процессе проведения скрининговых исследований групп риска населения.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 05:32
Мясников назвал признак рака, который можно заметить во время еды
 
Даниил МаркарьянРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Лента новостейМолния