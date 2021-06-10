https://ria.ru/20210610/rak-1736391661.html

Онколог назвал признаки рака кишечника на ранней стадии

Онколог назвал признаки рака кишечника на ранней стадии - РИА Новости, 10.06.2021

Онколог назвал признаки рака кишечника на ранней стадии

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал в беседе с "АиФ.ru" о ранних признаках рака толстой кишки. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T07:29

2021-06-10T07:29

2021-06-10T07:29

даниил маркарьян

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян рассказал в беседе с "АиФ.ru" о ранних признаках рака толстой кишки.По его словам, на начальных стадиях болезнь очень редко дает специфичные симптомы, и у пациента могут отсутствовать жалобы. Однако до установки диагноза человеку следует обратить внимание на неприятные ощущения в животе, нарушение стула, появление различных нетипичных выделений из прямой кишки, уточнил медик.К основным признакам колоректального рака врач относит:Маркарьян отметил, что онкологическое заболевание также можно определить в процессе проведения скрининговых исследований групп риска населения.

https://ria.ru/20210527/rak-1734347575.html

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даниил маркарьян, россия, онкология, рак, здоровье, общество